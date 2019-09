Kylie Jenner en Play Boy y portadas más polémicas de las Kardashian

Vogue

Pero Kylie Jenner y Kim Kardashian no han sido las únicas del clan que han protagonizado polémicas por su aparición en portadas. Kendall Jenner también lo hizo cuando salió en la edición India de la revista Vogue, en mayo del 2017. La menor de las Kardashian causó revuelo en esa ocasión, pues Vogue India celebraba ese mes su décimo aniversario y para los lectores haber puesto a Jenner en la portada fue inapropiado porque no reflejaba la belleza y seguridad de una mujer originaria de India.



"Sí, es bella, pero no estamos celebrando los estándares de belleza blanca o europea. Se supone que celebramos a la mujer india de color", expresó Sabrina Martinez, una de las lectoras de la revista, según varios medios de comunicación.