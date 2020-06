Los millonarios lujos en los que Kylie Jenner ha derrochado su fortuna

El pasado mes de abril, y por segundo año consecutivo, Kylie Jenner fue nombrada como una de las multimillonarias más jóvenes del mundo, según la prestigiosa revista ’Forbes’.



En ese momento se informó que la menor de la familia Kardashian Jenner había logrado ganancias de 1.000 millones de dólares con su marca de maquillaje Kylie Cosmetics, “siendo una de las 2.095 personas en el mundo que posee una fortuna de diez dígitos”.

“Es una emprendedora que ha creado su negocio a pulso, pese a provenir de una familia adinerada”, aseguró ‘Forbes’.



Sin embargo, menos de dos meses después, el título de multimillonaria se le fue retirado y todo por supuestas mentiras en sus cifras.



“Ha estado inflando el tamaño y el éxito de su negocio durante años”, aseveró la publicación, especializada en temas económicos, el pasado 1 de junio.



Además, los gastos de la joven también habrían influido en la reducción de su fortuna.

¿Cuáles fueron las mentiras?

Según dio a conocer ‘Forbes’, entre 2016, 2017 y 2018, Kylie Jenner aseguró que había tenido ingresos de 307, 330 y 360 millones de dólares, respectivamente.



En agosto del 2018, la joven fue portada de la revista y en ella se informaba que tenía una fortuna de 900 millones de dólares, por lo que pronto “se convertiría en una multimillonaria”, título que terminó recibiendo.

Jenner, en su portada en 'Forbes' en el 2018. Foto: 'Forbes'

Finalizando el 2019, Jenner vendió el 51 % de su empresa a Coty, una multinacional de cosméticos y bellezas. El valor de la operación fue de 600 millones de dólares, por lo que la valoración de Kylie Cosmetics estaba en 1.200 millones de dólares.



En los últimos meses, sin embargo, Coty presentó informes que revelaron cifras que no concuerdan.



“Lo primero que se hizo público fue que, en el 2019, las ventas de Kylie Cosmetics fueron de 177 millones de dólares, y que habían aumentado 40% más que el año inmediatamente anterior. Al hacer las cuentas, entonces, los ingresos en el 2018 fueron de 125 millones y no de 360 millones, como había afirmado la empresaria”, resaltó la revista.

Analistas consultados por el medio señalaron que era casi imposible que una empresa hubiera tenido ingresos de más de 300 millones de dólares dos años consecutivos (2016 y 2017) y que hubiera bajado a menos de la mitad después (2018).



Asimismo, la pandemia del nuevo coronavirus habría golpeado el valor de las acciones y la inversión de los consumidores en lo que va de este año, por lo que Jenner no sería multimillonaria.

“Después de recalcular su patrimonio, la fortuna personal de Kylie sería de poco menos de 900 millones de dólares y más de un tercio de eso son los 340 millones de dólares, haciendo la reducción de impuestos, que recibió por la venta a Coty”, resaltó ‘Forbes’, al tiempo añadió que esta accionar muestra “lo desesperados que están algunos de los ultraricos por verse aún más ricos”.

Los derroches

‘Page Six’, el medio de entretenimiento del ‘New York Post’, habló con una fuente cercana a las Kardashian Jenner que dijo que la familia está preocupada por los gastos de Kylie.



En febrero pasado, por ejemplo y siempre según la fuente, gastó “entre 50 y 70 millones de dólares’ en un avión Global Express Jet que adecuó para la fiesta de cumpleaños de su hija, Stormi.

En abril, habría hecho compras en el mercado de los bienes raíces, en diferentes sectores del estado de California, así:

Una propiedad de 36,5 millones de dólares Un terreno de 15 millones de dólares Un terreno de 3,25 millones de dólares

Ha hecho donaciones, como el millón de dólares que entregó para material sanitario y también ha hecho regalos costosos a las personas más cercanas, como “un bolso Birkin con incrustaciones de diamantes a su madre”.



En total, le dijo la fuente a ‘Page Six’, la joven habría gastado más de 130 millones de dólares en los últimos meses.

Su defensa

Sobre la publicación de ‘Forbes’, Kylie dijo en redes: "Pensaba que este era un medio con buena reputación, pero todo lo que veo son afirmaciones inexactas y suposiciones que no han sido probadas. Nunca he pedido ningún título ni he mentido para conseguirlo".



Su abogado, Michael Kump, dijo que pedirán una rectificación y que “la acusación sobre mentiras en las declaraciones de impuestos es falsa".



Sobre sus gastos, por su parte, nadie respondió, dijo ‘Page Six’.

