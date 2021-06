Actor de ‘Es tan Raven’, acusado de delito contra menor

El actor Kyle Massey, de 29 años, reconocido por su papel como Cory en la serie televisiva ‘Raven’, fue acusado por el envío de material sexual explícito a una menor de 13 años.



De acuerdo con los datos revelados por ‘NBC News’, los fiscales que llevan el caso aseguran que los hechos se dieron entre diciembre de 2018 y enero de 2019. El contenido fue enviado por medio de Snapchat.



Quien realizó la denuncia formal fue la madre de la menor de edad.



Según el citado medio, la mujer llevó una USB a las instalaciones de la policía. En el dispositivo tenía almacenadas evidencias fotográficas que, presuntamente, vincularían a Massey con el delito.



La mujer, de quien no se conoce la identidad, así como se mantiene oculta la de la menor, asegura que el actor le propuso a ella que dejara ir a su hija de Seattle a Los Ángeles, ciudad en la que reside, para conocerla junto a su novia de ese entonces.



El Tribunal Superior del Condado de King en Washington, EE. UU., acusó a Masey de tener contactos con una menor para propósitos indebidos.



La investigación realizada por los expertos de la fiscalía reveló que, efectivamente, Massey había mantenido contacto con la menor en el periodo de tiempo que denunció la madre.



Además, las pruebas dentro de la USB mostrarían fotos y videos de un hombre con rasgos físicos muy similares a los del actor.



Según supo ‘NBC News’, los fiscales solicitaron al tribunal que emitiera una orden de protección contra agresión sexual para la menor y, en ese sentido, le prohibieron a Massey tener cualquier tipo de comunicación con ella.

Los documentos judiciales también muestran que el estado pidió una orden que prohíba a Massey usar internet “sin la instalación de un sistema de monitoreo por computadora”.



Este caso, sin embargo, viene desde hace más de dos años.



‘NBC News’ aseguró que la víctima habría demandado al actor, a inicios de 2019, por 1,5 millones de dólares (poco más de 5.600 millones de pesos colombianos), alegando que le envió “numerosos mensajes de texto, imágenes y videos sexualmente explícitos” por Snapchat.



En su defensa, el actor envió un comunicado al portal de noticias de entretenimiento ‘TMZ’ en el cual aseguraba que estaba siendo extorsionado.



“Ningún niño debería estar expuesto a materiales sexualmente explícitos y niego de manera inequívoca y categórica cualquier presunta mala conducta”, indicó el texto en ese entonces.

Massey no se presentó a la lectura de los cargos este lunes 28 de junio. Por ello se emitió una orden de detención diferida, según la Corte Superior del Condado de King.



Su próxima audiencia fue programada para el lunes 12 de julio.



El actor fue parte del elenco de la reconocida serie de Disney Channel ‘Es tan Raven’ (2003-2007), además, tuvo su propia secuela: ‘Cory en la Casa Blanca’ (2008). También participó en la película ‘Life is ruff’ (2005) y apareció en ‘Dancing with the Stars’ de ‘ABC’ (2010).

