Kylie Jenner por segunda vez es la multimillonaria más joven del mundo

La hija menor del clan Kardashian-Jenner ha sido nombrada por segunda vez consecutiva la multimillonaria más joven, por sus ganancias de US$ 1.000 millones con su marca de maquillaje Kylie Cosmetics, lo que la convierte en una de las 2.095 personas en el mundo que posee una fortuna de diez dígitos.

La lista de billonarios de la revista 'Forbes' incluye solo a diez personas menores de treinta años cuyas fortunas suman US$ 15.700 millones. Entre ellos, además de Kylie Jenner, también está el cofundador de Snapchat, Evan Spiegel, quien tiene 29 años de edad y acumula US$ 1.900 millones en su cuenta personal.



'Forbes' reconoció a la más joven de las Kardashian como una emprendedora que ha sabido hacerse su negocio a pulso pese a provenir de una familia adinerada. Además, ratificó su primer lugar en la lista de multimillonarios más jóvenes del mundo con el acuerdo que Jenner firmó en noviembre pasado, en el que vendió el 51 % de participación de su marca a la multinacional estadounidense de belleza Coty Inc., por US$ 600 millones.



Con el acuerdo cerrado en enero de 2020, Kylie Jenner quedó a cargo de dirigir los esfuerzos creativos y el 'marketing' de la marca. El próspero negocio de Jenner se ha fortalecido gracias a la fuerte presencia en redes sociales de esta celebridad y de la marca de su apellido, que es todo un 'boom' en la industria del espectáculo.



Tan solo a principios de 2020, Kylie expandió la producción de su marca de cosméticos con una línea de cuidado facial que empezó a promocionar como Kylie Skin. Lo que, sin duda, ha contribuido a aumentar sus ganancias y reconocimiento entre los consumidores. Según ha dicho la empresaria, los productos se agotaron tan pronto salieron a la venta.

La tradicional lista de multimillonarios de 'Forbes', que este año fue publicada el 8 de abril, está liderada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien tiene una fortuna estimada de US$ 113.000 millones. En el listado también figuran multimillonarios colombianos como el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, propietario del Grupo Aval, con una fortuna de US$ 9.000 millones; y el dueño del Gilinski Group, Jaime Gilinski Bacal, con una fortuna de US$ 3.400 millones.



