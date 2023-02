Sergio Aguero es un ex futbolista, comentarista deportivo, streamer y empresario, conocido por jugar como delantero en Atlético Madrid, Manchester City y el FC Barcelona. Además de haber jugado para la selección nacional de Argentina.

Es un aficionado a las apuestas y estas se han convertido en una de las actividades a las que ha dedicado su tiempo tras retirarse de las canchas por una arritmia ventricular, afección del corazón. Incluso, ha participado en torneos de poker como el Enjoy Poker Tour de Americas Cardroom.

(Le puede interesar: Futbolista ecuatoriano es criticado por desplante que le hizo a un niño).

Con la aproximación de la Premiere League, la cual inicia el seis de agosto, se ha comenzado a llamar la atención de los aficionados por el fútbol a causa de los partidos que se han estado jugando con equipos como: el Arsenal F. C., Everton F. C., Chelsea F. C., Manchester United F.C., entre otros, con el objetivo de ganarse un lugar en la liga de Inglaterra.

Este miércoles, 15 de febrero, se jugó el partido entre Manchester City y el Arsenal en condición de visitante por lo que sin duda alguna, era de esperarse que Kun Aguero apostará en el equipo en el que jugó durante 10 años.

(Puede leer: El fichaje clave de Luis Díaz para recuperarse de su lesión).

Corriendo con suerte, el exfutbolista apostó alrededor de 8.000 dólares a que Manchester vencía al Arsenal, obteniendo al final una suma de 20.000 dólares, equivalentes a casi 100 millones de pesos, con el marcador 3-1 apuntándole a la definición del partido.

Por supuesto, el Kun Aguero presumió en sus redes sociales la cantidad de dinero que había ganado.

Más noticias EL TIEMPO

Neymar agita el mundo fútbol: ¿se va para Inglaterra?

Barcelona afronta escándalo: investigan pagos a exdirigente arbitral

Para no perdérselo: saque de mitad de cancha y golazo...

Laura Daniela Alarcón Vargas

​REDACCIÓN ÚLTIMA HORA