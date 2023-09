La segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ ya lleva dos días al aire en las noches del ‘Canal Caracol’, y la continuación de la famosísima historia de amor tiene a los colombianos enganchados de nuevo a la telenovela.



Para la alegría de los mayores fanáticos de la serie, la historia de los Reyes y las Elizondo, a pesar de continuar 20 años después de donde dejó la original, sigue explorando el amor de las tres parejas, así como las vidas de otros icónicos personajes.

Uno de ellos es el de la madre de Norma, Sarita y Jimena,’Gabriela Acevedo’, interpretada por Kristina Lilley. La señora de la hacienda Elizondo pasó de ser una de las villanas más repudiadas de la primera entrega a ser un personaje que pinta para ser de los favoritos del público, pues, después de 20 años, encontró el amor hacia los reyes y se volvió la suegra consentida.



Sin embargo, muchos aficionados a la serie no pudieron evitar preguntarse por qué Kristina no hizo parte de los eventos promocionales de la nueva temporada.

Pues bien, a pesar de que la actriz no ha dado declaraciones oficiales sobre su ausencia, los fanáticos especulan que se debe a la situación por la que ha estado pasando los últimos meses: una batalla contra el cáncer.



En diciembre del 2022, la actriz anunció a sus seguidores de Instagram que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Lilley fue muy abierta con sus fanáticos, a quienes les publica casi diariamente reflexiones, que llama “despertares”.

A pesar de la gravedad de la situación, Kristina siempre se mostró fuerte, positiva y dispuesta a enfrentar los retos que su enfermedad le supuso, como enfrentarse a la agresiva quimioterapia.

Pero para alivio de muchos, la actriz subió el 19 de mayo un video tocando la campana de la esperanza, ceremonia que se lleva a cabo cuando un paciente acaba sus quimioterapias. “Hoy entendí qué significa tocar la campana, es cerrar un ciclo y celebrar ¡La campana trae cosas buenas para tu vida! Gracias por caminar conmigo en este viaje”, escribió Kristina en el post.



En sus despertares más recientes, que nunca dejó de subir, Lilley se muestra feliz porque ya le está creciendo de nuevo el cabello. “Lo único que me ha quedado de rezago es que me canso muy fácilmente, creo que es el cuerpo recuperándose de todo este proceso. Aún faltan muchas cosas, pero (voy) un día a la vez”, agregó.



Por la dureza de la batalla, no es una sorpresa que la actriz no se haya sentido lista para hacer apariciones públicas en alfombras rojas, cocteles y demás eventos promocionales para el lanzamiento de la telenovela. Lo importante es que está mejorándose y se ve cada día más fuerte.



‘Pasión de Gavilanes 2’ se transmite por ‘Caracol TV’ todas las noches, de lunes a viernes, a las 9:30 p.m., hora Colombia.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO