Kristina Lilley, de 'Pasión de Gavilanes', contó cómo ha superado tres veces el cáncer

La actriz Kristina Lilley, recordada por interpretar el papel de 'Gabriela Acevedo de Elizondo' en la novela ‘Pasión de Gavilanes’, ha sido diagnosticada con cáncer en tres oportunidades.



En mayo de 2023 tocó la 'campana de la esperanza' tras superar, por segunda vez, el cáncer de seno y en un nuevo video habló de cómo ha logrado superar esta enfermedad.



Por medio de sus redes sociales, la actriz contó cómo ha sido este proceso y los retos que ha tenido que superar.



"Yo sé que ustedes saben que yo tuve cáncer tres veces. Primero, de cuello uterino, que fue por escuchar mi cuerpo que pudimos hacer un diagnóstico temprano y hacer lo que teníamos que hacer y prevenir algo más grande", indicó.



Pasados tres años de superar el cáncer de cuello uterino, Kristina Lilley se realizó el autoexamen de seno y descubrió una masa en su seno: "Me descubrí una pepita chiquita, no pensé que fuera cáncer".



La actriz decidió acudir a su ginecólogo para descartar que esta masa fuera cancerígena, sin embargo, el diagnóstico no fue lo esperado, "me envió donde el mastólogo, me hicieron mamografía, ecografía y biopsia".



Luego de someterse a una cirugía tuvo que realizarse 16 sesiones de radioterapia para poder eliminar el cáncer de su cuerpo.



“Hoy fue mi última quimioterapia. Hoy fue un día de lágrimas y risas, un día de terminar un ciclo y empezar uno nuevo en mi vida. Un día en familia, unas semanas de descanso y después con energía nueva empezaré lo que venga (...)” comentó la actriz, el pasado 20 de mayo, a través de su cuenta de Instagram.



“Hoy entendí que significa tocar la campana. Cierras un ciclo y celebras. La campana llama cosas buenas para tu vida”, dijo tras finalizar sus sesiones de radioterapia.



Sus seguidores agradecieron por compartir su proceso al superar en tres ocasiones el cáncer y le enviaron palabras de apoyo y agradecimiento: "Te admiro tanto, eres una mujer de luz, a simple vista se nota tu carisma y tu sencillez", "tu palabra nos da una reflexión para ver qué la vida te puede dar un giro de 360 grados".

Cinco momentos en la vida de una mujer con cáncer de seno

