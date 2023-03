La opinión de Carolina Cruz sobre la explantación mamaria puso sobre la mesa de conversación el tema. Entre las numerosas reacciones la actriz Kristina Lilley se mostró en desacuerdo por las palabras que empleó la presentadora del matutino Día a Día.

“Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana y se vea femenina. Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y empezaron a sacar citas médicas. Dicen que su depresión es eso", dijo Cruz en el programa de televisión.

"Se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, dice 'sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma'. Ahí es donde yo digo que hay que manejar el tema con mucha responsabilidad", añadió a su cuestionada intervención.

El fuerte mensaje de Kristina Lilley a Carolina Cruz

La actriz Kristina Lilley, reconocida por su papel actoral en la telenovela Pasión de gavilanes, calificó de "triste" que se hagan comentarios de ese tipo.

(Puede leer: Claudia Bahamón defiende a Carolina Cruz y pide respeto).

Su pronunciamiento se dio con motivo de un video de Angeline Moncayo, también actriz, quien invitó a Cruz a pedir disculpas públicas porque, según ella, tomó el tema a la ligera.

"La feminidad no está en los senos ni en las siliconas. Admiro a todas las mujeres que han decidido explantarse. La presentadora de Día a Día debe cuidar sus palabras, ojalá decida dar una disculpa real y profunda", sentenció Lilley en la publicación de Instagram de su colega.

Además, le extendió su apoyo a Moncayo, activista que en los últimos años ha liderado campañas para concientizar sobre el síndrome de Asia -enfermedad producida como reacción a un elemento extraño en el cuerpo como lo son las prótesis mamarias-.

"Mi Angeline, siempre has sido responsable y muy clara en lo que dices. Toda mi admiración por ti, te honro y te aplaudo", le dijo mediante redes.

Comentario de Kristina Lilley sobre Carolina Cruz. Foto: Redes sociales

(Siga leyendo: ‘Un par de te*** nunca nos definirán como mujeres’: Lorena Meritano).

Liley afronta por tercera vez un cáncer de seno, lo cual la llevó a someterse a una mastectomía doble (extirpación de sus dos senos) y una serie de tratamientos para superar el diagnóstico.

De esto yo aprendo que nosotras no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad”, señaló en su momento.

Vale decir que Carolina Cruz ha enfatizado que sus palabras fueron tomadas de la manera incorrecta.

(En contexto: Carolina Cruz envía contundente mensaje tras decir que era 'moda' explantarse).

Carolina Cruz: hay que manejar el tema con mucha responsabilidad



Carolina Cruz dos segundos después: maneja el tema con profunda irresponsabilidad pic.twitter.com/SyUXlZJnaT — nico g 🐊 (@niciowut) March 9, 2023

"Se tomaron todo muy personal, como si yo estuviera atacando a las invitadas y al doctor", aclaró. Además, agradeció a las personas "que se tomaron el tiempo de ver la entrevista completa".



"Entendieron lo que yo estaba diciendo y no se dejaron llevar por los chismes y el amarillismo de un video editado. Es lo único que voy a decir al respecto", concluyó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS