A sus 59 años Kristina Lilley es una de las actrices más conocidas a nivel nacional, sobre todo por su papel de Gabriela de Elizondo en la telenovela ‘Pasión de gavilanes’. Sin embargo, por estos meses atraviesa una delicada situación tras recibir un diagnóstico de cáncer por tercera vez.



Según contó en un video a finales de 2022, dos meses atrás los médicos descubrieron el tumor, por lo que se sometió a una mastectomía doble.

En su momento, explicó que quería documentar su proceso para ayudar a más personas: “De esto yo aprendo que nosotras no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad”, dijo.



Pero es inevitable quebrarse en medio de la dificultad y hace menos de una semana confesó: “Quiero contarles que se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas y no, son bastante complejas y son muy tristes, perder el cabello es muy duro, pero bueno... ahí voy. Gracias por sus mensajes tan bonitos, los leo todos, yo les agradezco tanto, me da mucho ánimo y mucha alegría leerlos, gracias”.



Por ello tomó la decisión de rapar completamente su cabeza y lo hizo con la ayuda de su yerno.

En el video aparece visiblemente conmovida al mirar su reflejo. No obstante, reconoce que en esa nueva faceta ve ‘valentía’.



La actriz en varias oportunidades ha recordado la importancia de “hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo”.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS