Han pasado más de dos décadas desde que Kristin Kreuk apareció en la pantalla chica interpretando a ‘Lana Lang’ en el exitoso programa de televisión ‘Smallville’, el cual se emitió desde 2001 hasta el 2011. Este contaba las aventuras de ‘Clark Kent’, 'Superman', en el pueblo ficticio de Smallville, Kansas.

Esta producción de superhéroes ha sido una de las más extensas que ha tenido la televisión en toda la historia, pues tuvieron más de diez temporadas e hizo que sus actores saltaran a la fama.



Por su parte, Kreuk solo hizo parte de siete temporadas, ya que dejó ‘Smallville’ a principios de 2008, cuando su personaje abandonó la ciudad. Luego, regresó como invitada en la octava temporada y estuvo en cinco capítulos, los cuales concluyeron su historia.



¿Qué pasó con Kristin Kreuk después de Smallville?

Cuando terminó el proyecto de los superhéroes, la actriz decidió continuar con su carrera en la actuación y en el 2010 participó en la miniserie de ‘Ben Hur’, interpretando a 'Tirzah', la hermana de la protagonista.



También se dio una oportunidad en el doblaje y prestó su voz al programa ‘Robot Chicken’ para el personaje de ‘Oblina’. Además, quiso probar suerte en la comedia y participó en el proyecto ‘Chuck’.



En el 2012, le dio vida a la detective 'Catherine Chandler' en el programa ‘Beauty & The Beast’, que se basó en el drama de 1980 que lleva el mismo nombre y fue protagonizado por Ron Perlman y Linda Hamilton.

Esta serie fue muy popular y con ella ganó seis premios People´s Choice Awards durante sus cuatro temporadas, antes de ser cancelado en 2016. Dos años después, Kreuk protagonizó la serie de televisión canadiense ‘Burden of truth’, en la que encarnaba a la abogada 'Joanna Chang'. Esta también fue bastante exitosa y duró cuatro temporadas.



Su último papel en la televisión fue de ‘Charlene’, un personaje menor en la serie de acción ‘Reacher’ (2022). Es muy posible que este proyecto tenga segunda temporada, por lo que es probable verla de nuevo en ese rol.

¿Cómo luce Kristin Kreuk hoy en día?

La actriz canadiense hoy en día tiene 40 años y en sus redes sociales constantemente sube actualizaciones sobre su vida. Se conoce que vive en Canadá y le gusta compartir fotos y reflexiones sobre el amor propio.



“Espero que se amen a sí mismos de maneras que los ayuden a crecer, a sentirse acogedores, a romperse el corazón (y repararlo), a hacerse valientes y a permitir esconderse cuando sea necesario", escribió en una publicación.

Kreuk también ha revelado que este tema del amor propio no ha sido fácil para que ella.



"No me encanta que me hagan fotos. Pregúntale a cualquier amigo que haya tenido. Debido a mi trabajo, me siento capaz de hacer sesiones de fotos. Dicho esto, no he pedido fotos por encargo desde que tenía 18 años. Ahora me doy cuenta de que una de las razones por las que es un reto es porque tengo que ver todas esas fotos mías y me esfuerzo por no juzgarlas demasiado", aseguró.



La actriz no le teme a mostrar sus inseguridades y reconoce que está trabajando para aceptarse a sí misma.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

