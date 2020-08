La estrella de Kristen Stewart vuelve a brillar

Una palabra para evocar a una princesa: “Spencer”. ¿Sabía usted que ese era el apellido de soltera de Diana de Gales? Y es también el nombre que tendrá el nuevo biopic sobre la aristócrata británica, cuya muerte sacudió al mundo hace 23 años, y que dirigirá el chileno Pablo Larraín.

Y la encargada de traerla de vuelta a la gran pantalla es otra mujer cuyo apellido también empieza con ‘s’: Kristen Stewart. La actriz, que celebró su 30.º cumpleaños durante otra sacudida del mundo (la de la cuarentena por la crisis sanitaria del coronavirus) tiene, pese a su juventud, una larga trayectoria a sus espaldas.



Admirada desde el feminismo juvenil, Stewart es además parte del colectivo LGBT, y todo un ídolo de la generación millennial. Y eso que no utiliza redes sociales: lleva sin publicar en Twitter desde 2017 y en 2015 se abrió un perfil en Instagram para borrarlo ese mismo año.



No le ha hecho falta utilizarlas para seguir siendo una estrella. Y ahora vuelve a brillar dando un salto como directora en uno de los cortometrajes de la serie de Netflix Homemade, sobre lo que dijo: “Estoy agradecida y liberada ante la idea”, en declaraciones publicadas por Elle. Una liberación que, no obstante, le ha costado su tiempo conseguir. Para más señas basta con hacer un recorrido a través de su historia.



Kristen Stewart nació el 9 de abril de 1990 en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Lo hizo en una dinastía ligada al mundo del cine: el director y productor televisivo John Stewart, que trabajó para Fox, y la guionista Jules Mann. Tiene, además, tres hermanos: Cameron, Taylor y Dana. Sus padres se separaron en 2010, y lo hicieron oficial en 2012. Aunque estudió hasta séptimo grado en la escuela, Kristen terminó su educación a distancia, por correspondencia, hasta su graduación.



Ya desde niña comenzó a dar pasos que la inclinarían al ‘negocio familiar’, aunque ella siempre creyó que en vez de actriz trabajaría tras las cámaras y no ante ellas: “Nunca quise ser el centro de atención, no fui de las que decían ‘quiero ser actriz y famosa’ ”, dijo en Biography Today. No obstante, un agente la descubrió mientras Kristen actuaba en una función teatral del colegio por Navidad, y le propuso a sus padres comenzar a presentarla a audiciones como actriz. Así fue como dio sus primeros pasos en el mundo del cine, estrenándose en The Thirteenth Year (1999) de Disney.



Así, su primer papel con repercusión vino unos años después, en 2002, cuando compartió reparto con Jodie Foster en Panic Room. La interpretación de Stewart, que enamoró a la crítica, le valió su primera nominación a los Young Artist Awards.

Una nominación que repitió, también con reconocimiento de la crítica, un año después con Cold Creek Manor. A partir de ahí siguió concadenando papeles en producciones tanto indies como hollywoodienses, por ejemplo: Speak (2004), Zathura (2005) o In the land of women (2007). Hasta que su primera etapa llegó, literalmente, al crepúsculo.

Y es que si hubo un papel que catapultó a la fama a Kristen Stewart, fue el de protagonista en las películas de la saga Twilight. Así fue como obtuvo su billete de ida al firmamento de los famosos, convirtiéndose en un ídolo juvenil.

Tras el amanecer

La carrera de Stewart continuó tras Crepúsculo y Blancanieves. Ya antes su filmografía era extensa, y después no hizo más que crecer junto con sus nominaciones a distintos premios. Ha ganado un Bafta, un Young Artist Awards, un Premio César, siete MTV Movie Awards y once Teen Choice Awards, entre otros.



Además, se estrenó como codirectora en el videoclip musical Take Me To The South (2014) de Sage and The Saints. Y es modelo de Chanel y Balenciaga.



En su vida personal, una vez terminado su capítulo con Robert Pattinson, Kristen Stewart ha mantenido relaciones principalmente con mujeres: en marzo de 2016 estuvo con la cantante Soko, y en julio de ese mismo año con la productora Alicia Cargile. También fue relacionada con la cantautora St. Vincent.



Sobre la eterna pregunta de si es lesbiana o bisexual, la actriz se mostró contundente en sus declaraciones a Nylon allá por 2015: “Si sientes de verdad que tienes que definirte, y eres capaz de cuadrarlo en esos parámetros, hazlo”. Y añadió: “Soy actriz.

Vivo en el jodido mundo de la ambigüedad y me encanta”. Además, dio la clave para encontrar las respuestas sobre ella: “búscame en Google”.

Sea como sea, la actriz y directora dejó de ocultarse hace bastante. No solo en aquel monólogo, sino con sus parejas. Ha seguido y sigue trabajando, y este parece ser su año de consagración: tras celebrar su entrada en la treintena será directora en Netflix del cortometraje Homemade y, además, será la princesa de Gales en su nuevo biopic.



