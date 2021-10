Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron 

Suenan las campanas en Hollywood tras el anuncio del compromiso de Kourtney, la mayor del clan Kardashian, y Travis Barker, actual baterista de la legendaria banda Blink-182.

La noticia la dio la misma Kourtney durante la noche de este domingo, 17 de octubre, a través de su Instagram, red social en la que publicó dos fotos del momento de la pedida de mano bajo la descripción 'forever' (es decir, por siempre).



En la imagen se les ve a la orilla de una playa, rodeados por rosas rojas y velas que adornan el lugar.

De inmediato las reacciones de miles de internautas y otras personalidades de la farándula se tomaron el Internet.



(Le puede interesar: ¿Al fin qué hay entre Maluma y Kim Kardashian?).



Así mismo, las hermanas de la estadounidense y estrellas del reality show 'Keeping up with the Kardashians' compartieron diversas historias felicitando a la pareja.

Facebook Twitter Linkedin

Kim compartió un video en el que se ve a Kourtney luciendo su anillo de compromiso. Foto: Instagram: @kimkardashian

Y es que el dúo ha estado en la boca de los principales sitios de farándula desde hace bastante tiempo, pero no fue sino hasta principios de este año que anunciaron su relación.



Desde entonces, han aparecido públicamente en alfombras rojas, como es el caso de los MTV VMAs, que se celebraron en septiembre, y no temen ocultar su vínculo en Instagram.



En alguna ocasión revelaron que Travis se había tatuado el nombre de su compañera sentimental y luego mostraron que ella misma le tatuó la frase 'I love you' en el antebrazo.



(Lea también: Películas y series para ver este fin de semana en Netflix, Amazon y HBO Max).



Vale la pena recordar también que antes de conocerse cada uno tuvo hijos, producto de sus relaciones pasadas.



En el caso de Barker, es padre de Landon y Alabama, de 18 y 15 años respectivamente, fruto de su matrimonio con la actriz y ex reina de Estados Unidos Shanna Moakler.



Kourtney, por su parte, estuvo en una relación intermitente con Scott Disick, quien aparece de manera ocasional en el reality de la familia, y juntos tuvieron a los menores Mason (11) y Penelope (9).

Más noticias