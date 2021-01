Kourtney Kardashian y Travis Barker de Blink 182: se confirma romance

Recientemente se confirmó que Kourtney Kardashian y el baterista de Blink 182, Travis Barker, sostienen una relación sentimental. Las figuras públicas mantenían una amistad desde hace años y, ahora, se ha confirmado su romance.



Según aseguró una fuente cercana a ambos al medio estadounidense ‘Entertainment Tonight’, “Kourtney y Travis han tenido una relación platónica durante años y han sido amigos y amigos de la familia durante mucho tiempo, sin embargo, recientemente algo estalló y su relación se ha vuelto romántica”.



"Viven en el mismo bloque y las cosas son muy fáciles entre ellos porque se conocen muy bien. Simplemente hacen ‘click’ y se comunican", agregó la fuente.

Quienes siguen la vida de las Kardashians ya sospechaban sobre un posible romance entre Kourtney, de 41 años, y Baker, de 45. Sobre todo luego de que la socialité y el músico fueran vistos en los últimos días compartiendo juntos en la mansión de Kris Jenner en Palm Springs, California.



El pasado sábado 23 de enero, la estrella del programa “Keeping Up With the Kardashians” compartió en Instagram fotos de la jornada en la casa de su madre. Poco después, el baterista de Blink-182 publicó unas imágenes que mostraban el mismo fondo y paisaje.



Además de esta coincidencia, las celebridades se conocen desde hace varios años, por lo que ya se les ha visto compartiendo públicamente en varias ocasiones. De hecho, Barker ha tenido algunos cameos en el reality que protagoniza la familia de Kourtney.



Por otro lado, ambas celebridades tienen hijos y según la fuente de ‘Entertainment Tonight’, “se llevan muy bien, lo cual es una gran ventaja para ambos".



Barker es padre de Landon, de 17 años y Alabama, de 15 años, a quienes tuvo con su ex esposa Shanna Moakler. Por su parte, la mayor de las hermanas Kardashian es madre de Mason, de 11 años, Penelope, de 8 años y Reign, de 6 años, a quienes tuvo junto a su ex pareja, Scott Disick.



Aunque Kardashian y Disick terminaron su relación de nueve años en julio de 2015, han trabajado para mantener una buena relación y ser buenos padres. Además, ocasionalmente, mantienen a los fanáticos adivinando sobre el estado de su relación con comentarios coquetos en Instagram.



El mes pasado, Disick elogió a Kardashian, escribiendo en una foto familiar en Instagram: "Gracias @kourtneykardash por ser el mejor fabricante de bebés de la ciudad, no podría haber pedido una mejor persona en el mundo con quien tener estos increíbles niños, yo te quiero a ti ya nuestra familia más que a nada en el mundo".



​

Ni Kourtney ni Travis se han pronunciado al respecto de su romance. Sin embargo, los fanáticos están a la espera de que lo hagan oficial y así poder conocer más detalles sobre la relación.



Este año, el reality “Keeping Up With The Kardashian” se podrá ver en Hulu, una de las cadenas de Disney. Aunque esta plataforma solo está disponible en Estados Unidos, la compañía anunció que en cuanto lancen la plataforma de Disney + Star, el programa de las hermanas Kardashians también estará disponible en otras partes del mundo.



