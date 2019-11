¿Por qué una de las hermanas Kardashian dejará el ‘reality show’?

El 14 de octubre del 2007, la vida de las familias Kardashian y Jenner cambió para siempre. Ese día, se estrenó el ‘reality show’ ‘Keeping Up with the Kardashians’, un programa que mostraba el día a día de las hijas de Kris Kardashian y Caitlyn Jenner (antes Bruce Jenner).



Kim fue la primera estrella del show. Es más, la idea nació por ella, por la popularidad relevante que estaba teniendo.

Con el tiempo, todas las hermanas empezaron a ganar notoriedad y, hoy en día, deben su fama y fortuna al programa: Kourtney, Khloé y Kim (hijas del matrimonio entre Kris y Robert Kardashian, fallecido por un cáncer en el 2003), y Kendall y Kylie (nacidas de la unión entre Kris y Jenner), quienes se han destacado como modelos y empresarias.



Ahora, 12 años después, una miembro del clan le dice a adiós al ‘show’, aunque no cierra la puerta para volver.

La despedida

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, Kourtney la mayor de la familia, aseguró que no estará más en el ‘reality’, a partir de la próxima temporada.



Estaba acompañada de Khloé y Kim y explicó la razón por la que tomó esta decisión.

“Decidí dedicarme más al rol de madre y poner más de mi energía en eso”, contó Kourtney, quien agregó que en la temporada 18 del show, que será la próxima (actualmente están en la 17), se podrá conocer más sobre su determinación.



Eso sí, dejó claro que no es un adiós, sino un hasta pronto, tiempo en el que se concentrará en sus tres hijos: Mason Dash, Penelope Scottland, y Reign Aston, de 10, 7 y 5 años, respectivamente.



Sus hermanas, por su parte, mostraron apoyo total hacia Kourtney y resaltaron lo mucho lo que la quieren.



“La amamos y la extrañaremos, pero la gente viene y se va todo el tiempo en esta familia así que podremos seguir el show sin ella. Cuando quiera volver, podrá hacerlo”, respondió Khloé.



Con su decisión, Kourtney confirmó lo que ya había dejado entrever en mayo pasado, cuando comentó los planes que tenía que dar un paso al costado de la serie. En esa ocasión fue en una entrevista con Paper Magazine.

Kourtney es madre de tres niños: Mason Dash, Penelope Scottland, y Reign Aston. Foto: Instagram: @kourtneykardash

¿Quién es?

Kourtney Mary Kardashian nació el 18 de abril de 1979, en Los Ángeles, y tiene 40 años.



Tiene una tienda de ropa junto con sus hermanas, llamada Dash, con sucursales en Miami, Nueva York y Los Ángeles.



El padre de sus hijos es Scott Disick, con quien estuvo entre el 2006 y el 2015, con varios periodos separados. La relación se terminó definitivamente por los problemas de él con el alcohol.



