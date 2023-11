Koral Costa sufrió un intento de robo cuando le pidieron una foto

Koral Costa, más conocida como Koral la diva, es una reconocida cantante y creadora de contenido, quien se describe como: “la reina de la extravagancia”, según su perfil en Instagram.



También es recordada por la relación que sostiene desde hace más de 15 años con el actor Óscar Murillo, el ‘Bola ocho’, con quien suele subir diferentes videos para sus respectivos perfiles enfocados en el humor.

Koral Costa fue víctima de un intento de robo



Costa, por medio de un video publicado en Instagram, le contó a sus seguidores una anécdota que no fue muy agradable para ella, ya que según cuenta se encontraba en la calle y un individuo se le acercó para pedirle una foto, algo que suele ser normal.



“Miren, yo iba caminando y se me acerca una persona y me dice que le regale una foto. Yo nunca le niego una foto a nadie, las personas que me encuentran saben que yo no le niego una foto a nadie. La persona me dice: ‘¿me regalas una foto?’, y yo sí le doy la foto, cuando se termina de tomar la foto conmigo me dice gracias y yo le digo: ‘de nada’”, explicó la artista.



Luego de tomarse la ‘selfie’, la persona se alejó del lugar donde se encontraba la influencer. Sin embargo, esta se devolvió y le dijo a la creadora de contenido que le diera todas sus pertenencias.



En medio del llanto, la cantante contó: “Me dijo: ‘Deme lo que tiene en el bolso’, y yo le dije: ‘¿Cómo así?’, yo me reí porque yo no entendía, yo pensé que era una broma o algo”. Sin embargo, volvió a insistirle en que le diera todas las cosas.



Koral Costa le explicó: “Yo no llevo nada” y aclaró: “Yo solamente había sacado cien mil pesos, porque en ese momento solo necesitaba cien mil pesos y la persona me dijo: ‘Deme lo que tiene en el bolso’”.



Tras no acatar las órdenes de la persona, esta le causa una herida en uno de sus brazos. “Tenía unas uñas larguitas, no tan largas. Yo siento solamente que me pasa la uña durísimo y siento que la uña penetra”, comentó la creadora de contenido mientras le enseñaba a sus seguidores la lesión.



La cantante no explicó si finalmente se llevaron sus pertenencias o si realizó alguna denuncia ante las autoridades sobre el suceso, lo único que aclaró en la descripción de la publicación es que el hecho lo protagonizó una mujer.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO