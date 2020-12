A 1 año de emotiva charla de Kobe Bryant con su hija en juego de NBA

El 2020 estuvo marcado por grandes tragedias que enlutaron al mundo. Cientos de miles de personas fallecieron a causa de la covid-19, enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Hubo desastres naturales y una profunda crisis económica global.



(También puede leer: Maradona y Bryant, las muertes que sacudieron el deporte en el 2020).



Pero también tuvimos que lamentar la muerte de varios personajes famosos, entre ellos algunos deportistas como el futbolista argentino Diego Maradona y el jugador de baloncesto Kobe Bryant.

En enero de 2020. este último sufrió un accidente aéreo mientras viajaba en un helicóptero junto a su hija, Gianna Bryant, y otras siete personas en el sur de California (Estados Unidos).



(Siga leyendo: Muerte de Kobe Bryant tiene al deporte mundial en estado de ‘shock’).



Allí fallecieron todos los pasajeros, incluidos el piloto, Kobe y Gianna Bryant.



Recientemente, el medio deportivo 'Espn' publicó un video en su cuenta de Twitter que capta una inspiradora escena en la que Kobe habla con Gianna durante un partido de los Brooklyn Nets.



Allí, se observa que le explica algunos detalles del juego. Mientras tanto, ella conversa con él y sonríe.

A beautiful father-daughter moment ❤️



One year ago today. pic.twitter.com/wcLTF4kNan — ESPN (@espn) December 21, 2020

(¿Nos lee desde la app? Vea el video aquí).



El clip, que fue publicado el pasado 21 de diciembre, justo para conmemorar un año del tierno momento, se volvió muy popular en Twitter. Tanto así, que ya alcanza más de 2,5 millones de reproducciones y cerca de 149.000 'me gusta'.

El amor de Kobe por su hija

El famoso jugador de baloncesto aseguró en vida que su hija tenía una pasión especial por el deporte. De hecho, les mostró a sus seguidores que había quién mantuviera intacto su legado.

Lo que amo de Gigi es su curiosidad por el juego FACEBOOK

TWITTER

"Cuando salimos y fanáticos se me acercan, mientras ella está a mi lado (...), y me dicen: 'Tienes que tener un varón, tienes que tener a alguien que siga con tu tradición, tu legado'; ella me dice: 'Yo me encargo'", contó Kobe en una entrevista de 2018 en el programa del comediante Jimmy Kimmel.



Gianna lo acompañaba a sus entrenamientos en el gimnasia y a los épicos encuentros que tuvo en la NBA. "Lo que amo de Gigi es su curiosidad por el juego, es muy curiosa. En situaciones complejas durante un partido, ella tiene la capacidad de parar un momento y venir a hacerme una pregunta muy precisa, algo que no es común", le dijo Kobe en una ocasión al diario 'Los Ángeles Times'.



(Además: Ella era Gianna Bryant, el orgullo de Kobe que también falleció).



Antes de morir, a los 13 años, Gianna ya estaba interesada en los equipos que conformaban la WNBA, el campeonato profesional femenino estadounidense. Sin embargo, este sueño se vio truncado durante aquel accidente de enero de este año que se los llevó a ella y a uno de los mejores jugadores de baloncesto de este siglo.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de AFP