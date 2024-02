Kiwi: ¿cuáles son las enfermedades que puede ayudar a prevenir esta fruta tropical?

El kiwi es una fruta perteneciente a la actinidia, una enredadera originaria de la China, cultivada en varias regiones de zonas templadas a lo largo del mundo. Su versatilidad en jugos, postres y salsas la convierte en una de las frutas más predilectas de la canasta familiar.



Gracias a sus nutrientes, esta es capaz de aportar varias propiedades al buen funcionamiento del organismo. Sobre todo, al sistema inmune y digestivo, debido a su presencia de vitaminas, minerales y fibra.

De acuerdo con un estudio del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, esta fruta tiene un altísimo contenido en vitamina C en comparación con las fresas y las naranjas, lo que la convierte en uno de los alimentos más ricos en este suplemento.



El ácido ascórbico, como también es conocida la vitamina, es necesario para fomentar el crecimiento y el desarrollo de los tejidos a lo largo del cuerpo. Gracias a su producción natural de proteínas como el colágeno, esta ayuda reparar y mantener la piel, cartílago, tendones, huesos y ligamentos.



En ese sentido, no solo ayuda a mantener la salud de la epidermis, también el de las articulaciones, ya que el consumo a largo plazo de la vitamina puede ayudar a la prevenir la inflamación de las mismas. Por ejemplo, en afecciones como el escorbuto.

Se observa que el consumo de uno a tres kiwis diarios durante 3 o 4 semanas ayuda mejorar la resistencia del DNA de los linfocitos frente al daño oxidativo, según estudios. Foto: iStock

"El ácido ascórbico también se usa para prevenir y tratar el escorbuto, una enfermedad que causa fatiga, inflamación de las encías, dolor en las articulaciones y mala cicatrización de las heridas debido a la falta de vitamina C en el cuerpo, señala 'MedlinePlus'.





Así mismo, cuenta con una acción antioxidante, fundamental para combatir y proteger el daño oxidativo de las células causado por los radicales libres, que representan un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cancerígenas.



"Consumir esta fruta con las comidas aumenta la capacidad antioxidante del plasma posprandial, lo que podría prevenir el estrés oxidativo justo después de las mismas. Además, se observa que el consumo de uno a tres kiwis diarios durante 3 o 4 semanas ayuda mejorar la resistencia del DNA de los linfocitos frente al daño oxidativo", señala la investigación de la institución universitaria citada.



De acuerdo con 'Mayo Clinic', una dieta rica en frutas y verduras podría reducir el riesgo de varios tipos de cáncer, como el cáncer de mama, de colon y de pulmón, función a la que también puede contribuir el kiwi por su vitamina C.



Vale aclarar que los efectos directos del suplemento aún son materia de estudio, así que su beneficio solo se debe asumir como un complemento que contribuye a reducir estos factores de riesgo.

Por otro lado, la fruta también cuenta con minerales como el potasio que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a estabilizar la presión arterial. Al ser una fruta baja en calorías, tiene un buen efecto anticoagulante, lo que resulta beneficioso para la salud arterial, reduciendo el riesgo de la hipertensión.



Finalmente, este ayuda a disminuir y prevenir padecimientos intestinales como el estreñimiento, debido a su alto contenido en fibra soluble, que contribuye a la función del sistema digestivo.



"Estos beneficios se deben al contenido en fibra tanto soluble como insoluble, que retiene gran cantidad de agua, aumenta la masa fecal y suaviza el tránsito intestinal", según la médica española Ana María López Sobaler para el portal de salud 'Cuídate Plus'



Recuerde siempre consultar con su nutricionista de cabecera los posibles beneficios del kiwi dentro de su dieta alimenticia conforme a su objetivo y estado físico, ya que la fruta puede tener un efecto diferente en cada organismo.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

