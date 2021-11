Kimberly Reyes y su esposo fueron víctimas de atraco en Barranquilla

En la tarde del jueves 25 de noviembre la actriz colombiana Kimerly Reyes, junto a su esposo Federico Severini, fueron víctimas de un atraco en Barranquilla.

Mi impulso fue salir corriendo, solo le quitaron las cosas a mi esposo. Un señor de seguridad le disparó a los sujetos y así fue que no lograron quitarme nada

Al parecer dos sujetos armados abordaron a la pareja en una motocicleta mientras estaban en el norte de la ciudad, de acuerdo con el medio local 'El Heraldo'. El atraco sucedió en la calle 85 con carrera 58. Los delincuentes les pidieron todas sus pertenencias.



Reyes lo describió como un momento "horrible". “Mi impulso fue salir corriendo, solo le quitaron las cosas a mi esposo. Un señor de seguridad le disparó a los sujetos y así fue que no lograron quitarme nada”, dijo la actriz al medio citado.



La también influenciadora dijo que denunció ante las autoridades lo ocurrido.



De acuerdo con sus declaraciones, ella y su esposo provenían del aeropuerto Ernesto Cortissoz y, al parecer, los ladrones los habrían seguido durante el trayecto hasta el norte de la ciudad. En el atraco alcanzaron a llevarse una cadena de oro, por lo menos 1 millón de pesos, un bolso con documentos y otras cosas de valor.



Por el momento, la actriz no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en sus redes sociales ni tampoco su esposo.



Este no es el primer caso que se reporta con esta modalidad en Barranquilla. En la tarde del jueves, el jugador del Junior Fabián Sambueza también fue abordado por dos sujetos armados. El futbolista iba desde el aeropuerto hasta el norte de la ciudad. Los ladrones lo interceptaron en su carro al bajarse de una motocicleta. Le robaron dos relojes marca Rolex y un anillo de oro, de acuerdo con 'El Heraldo'.



La Policía ofrece 10 millones a cambio de información que permita dar con el paradero de estos delincuentes.

