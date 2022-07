La actriz Kimberly Reyes es conocida por su protagonismo en producciones de televisión, como ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Loquito por ti’ y ‘Diomedes’. Actualmente, ha estado en la mira de los medios de comunicación porque confirmó el término de su matrimonio con el empresario Federico Severini en febrero.



Los rumores venían rodeando a la pareja desde hace algunos meses, pues no se les veía juntos desde hace algún tiempo. Las especulaciones aumentaron, cuando la artista confesó que tuvieron una crisis conyugal a finales de 2021.



Pues bien, fue a través de la tradicional dinámica de preguntas y respuestas que el pasado mes de febrero le contó a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram que su matrimonio había llegado a su fin.



Uno de sus seguidores le preguntó: “ Te separaste”, a lo que la Reyes contestó acentuando la cabeza con el efecto de boomerang y escribiendo en letras mayúsculas “Sí”.



La respuesta de Kimberly Reyes a sus seguidores

La actriz respondió a sus seguidores. Foto: Instagram: @kimberlyreyesh

Desde entonces son cientos los seguidores de la actriz, quienes constantemente le preguntan sobre su actualidad amorosa, unas preguntas que no han calado muy bien en Reyes, pues acabó de terminar una relación que duró algunos años.



En la tarde de este sábado 16 de julio, nuevamente empezó con la actividad del banco de preguntas, pero esta vez fue contundente con su respuesta al molestarse con los constantes cuestionamientos sobre sus vínculos amorosos.



“Basta a todos los que me escriben esto. Oye, que no, no puede uno estar soltera porque todo el mundo es el novio", escribió Kimberly a una de las tantas personas que le insisten con el tema.



Cabe destacar, que la artista ha estado inmersa en algunos chismes que la vinculan románticamente con el ‘10’ de la selección Colombia James Rodríguez. Sin embargo, ninguna de las dos celebridades ha confirmado o rechazado dichas especulaciones.

