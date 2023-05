Kimberly Reyes es una de las actrices más queridas por los colombianos por su participación en proyectos como ‘El joe, la leyenda’, ‘Diomedes, el cacique de la junta’, ‘El final del paraíso’. Además, es una de las famosas más elogiadas por su belleza.



Sin embargo, en las últimas horas ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su rostro sin maquillaje, pues muchos de sus seguidores afirman que los retoques estéticos que se ha hecho no le han favorecido.

En las últimas fotografías que ha publicado la actriz en su Instagram, varios internautas han asegurado que su rostro no se ve igual que al comienzo, aunque sigue viéndose muy bella, algunos le han comentado a la barranquillera que ha abusado de los retoques, incluso, algunos han llegado afirmar que se parece a Lina Tejeiro.



“Se ve diferente ahora”; “Linda sí. Pero es otra mujer, la cara es totalmente diferente”; “Fueron al mismo doctor de los labios de Lina Tejeiro están idénticas”; “Ella era muy bonita, pero se están haciendo muchas cosas que se le ven los biopolímeros en los labios”; “como se ha dañado la cara”, son algunos comentarios que le dejan en sus redes sociales.



Por el momento, la famosa a no hecho comentarios sobre las afirmaciones de sus seguidores. Sin embargo, algunas personas han salido en su defensa y han afirmado que ella puede hacer lo que quiera, siempre y cuando se sienta cómoda y feliz.

La separación de Kimberly Reyes y Federico Severini

El año pasado, se dio a conocer que Kimberly Reyes y Federico Severini se habían divorciado. En redes sociales se rumoreó que posiblemente su ruptura ocurrió por una infidelidad por parte de algunos de los dos. Sin embargo, esta información nunca se confirmó.



En el mes de febrero de este año, la actriz fue invitada al pódcast del creador de contenido ‘El Gatales’ y allí reveló las razones de su separación. “Para que un matrimonio se acabe tienen que pasar muchas cosas, y no, no fueron cachos, no fue infidelidad, no fue que se me perdió, no fue que yo lo encontré, todo eso que inventaron es mentira. Realmente no pasó. Lo voy a defender a capa y espada hasta la muerte”, comentó.



Asimismo, afirmó que hoy en día tienen una buena relación: “Valía la pena salvar lo que éramos como amigos y mantener el recuerdo bonito de lo que fuimos como pareja”, señaló.



Por el momento, la actriz se encuentra concentrada en su carrera y proyectos personales.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

