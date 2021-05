Kimberly Reyes denuncia amenazas de muerte

Las redes sociales se han convertido en canales de comunicación en los cuales los cibernautas pueden opinar abiertamente sobre cualquier tema.



En ese sentido, el más reciente certamen del Miss Universo no fue la excepción.



El concurso, del cual salió victoriosa Andrea Meza (México), terminó por ser detonante de una grave denuncia realizada por la actriz colombiana Kimberly Reyes, luego de referirse a una de las participantes en su cuenta de Twitter.



Recordada por aparecer en telenovelas como ‘Loquito por ti’, ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘La ley del corazón’, entre otras producciones, Reyes es una de las artistas barranquilleras más conocidas en el país.

Por ello, y debido a la gran cantidad de audiencia a la que llegan sus comentarios, se desató toda una polémica por una observación que realizó durante la noche del certamen a Kimberly Jiménez, la representante de República Dominicana, en su Twitter.



La publicación, que fue borrada más tarde por la actriz, decía: “No supero que Dominican Republic no haya dejado caer ese postizo de cola de caballo”.



Lo que calificó como un comentario sin ninguna clase de odio, se terminó por convertir en un martirio para ella.



“Estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas (…) Lamento que el ‘tweet’ de alguna manera haya ofendido a algunas personas. De verdad que pido mil disculpas a cualquier persona que haya sentido que critiqué a su candidata”, respondió por medio de sus historias de Instagram.



Además, aseguró que los comentarios no han sido solo en su contra, sino que su familia también ha recibido mensajes de odio. “No hay necesidad de decir cosas tan feas y tan horribles”, agregó.



También explicó que sus motivaciones para realizar el comentario fueron porque quiso “verla brillar más en la gala final”.



“Debo decir que ella fue una de mis candidatas favoritas y cuando hice el ‘tweet’ no me referí a nada ofensivo o en contra de ella, sino que quería verla sin el postizo de cabello, que se lo hubiera soltado. Me parece preciosa”, puntualizó.



Así las cosas, la actriz se disculpó con la audiencia, pero en redes sociales se mantienen las burlas y señalamientos en contra de la observación de Reyes.



