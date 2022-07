Kimberly Reyes es conocida en el mundo del espectáculo por protagonizar producciones de alto calibre, como ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Loquito por ti’ y ‘Diomedes’. El pasado mes de febrero, la barranquillera confirmó su separación matrimonial con el empresario Federico Severini, tras casi siete años de relación.



(Siga leyendo: Amber Heard se declara en bancarrota tras no pagar multa a Johnny Depp).

Actualmente, volvió a ser tendencia en redes sociales al comentarle a su más de 4 millones de seguidores algunos de sus tips más infalibles para poder superar una tusa, una temática muy consultada por sus fanáticos teniendo en cuenta su reciente ruptura amorosa.

A través de la tradicional dinámica del banco de preguntas, un internauta le preguntó: “¿Qué me recomiendas para una ruptura amorosa?”.



A lo que la artista respondió: “De pronto esta no sea la mejor solución, pero yo creo que enfocarte en ti, en un proyecto que tengas pendiente, en cosas que quisiste hacer y de pronto no hiciste en su momento y en ser feliz, llénate de amor propio bebé”.



Posteriormente, también pudo contestarle a una de sus seguidoras, cuando está recalcó su envidia por insinuar que Reyes tenía muchos pretendientes en fila, luego de haber sacado a la luz que había ‘partido cobijas’ con su ex esposo.



“Cada persona decide a quién deja entrar a su vida y a quién no, si andas con puerta abierta y sigues la cuerda seguramente te hablarán, pero la verdad yo soy bastante cerrada con ese tema desde SIEMPRE, jajajaj no se dejen engañar, protejan su corazón, bastante les ha costado reconstruirlo para que le den espacio a todo el que venga”, puntualizó la celebridad.



(Puede leer: ‘Epa Colombia’ reveló que extraña vivir en el sur de Bogotá).



Cabe destacar, que la artista ha estado inmersa en algunos chismes que la vinculan románticamente con el ‘10’ de la selección Colombia James Rodríguez. Sin embargo, ninguna de las dos celebridades ha confirmado o rechazado dichas especulaciones.

