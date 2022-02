La reconocida barranquillera Kimberly Reyes realizó una ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram en la que confirmó que se había separado del empresario barranquillero Federico Severini, con quien llevaba cinco años de casada.

Desde hace unos días, los rumores sobre el divorcio de estas dos celebridades estaban tomando fuerza en redes sociales.



Kimberly Reyes llevaba un tiempo sin subir contenido con su esposo, por lo que sus seguidores empezaron a sospechar que ya no estaban juntos.



La pareja de celebridades se separó pero aún no dan mayores detalles. Foto: Instagram: @fedeseverini

La aclaración que hizo la actriz fue muy simple, pero desató las reacciones de sus seguidores inmediatamente. La ronda de preguntas consistía en que los usuarios hicieran preguntas de sí y no.



En la caja de preguntas, un seguidor escribió “¿Te separaste?”, a lo que la barranquillera respondió con un video moviendo la cabeza en signo de afirmación.



Esta ha sido la única declaración que Kimberly le ha dado a sus fanáticos con respecto a su relación.



Desde diciembre del 2021, la actriz empezó a recibir preguntas en sus redes sociales sobre su separación luego de que las celebridades subieran historias a Instagram celebrando año nuevo y navidad separados.



Ante la confirmación del divorcio, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios de Instagram tomaron la noticia con decepción, señalando que las relaciones no son lo que aparentan en redes sociales.



“¿Vio?, semejante matrimonio tan pomposo y costoso para terminar separándose”, comentó un usuario en la publicación de Rechismes.



“Conclusión: No se dejen llevar por la felicidad de las redes sociales”, fue otro de los comentarios de la publicación



“Por eso no creo en las vidas perfectas que aparentan en redes sociales”, expresó otro seguidor.

La actriz hizo una ronda de preguntas y respuestas en la que aclaró su situación amorosa. Foto: Instagram: @fedeseverini

El matrimonio entre Kimberly y Federico inició en el 2016, cuando realizaron una boda civil en Las Vegas. Posteriormente, la pareja decidió hacer otra celebración en una iglesia en Cartagena en el año 2018.



Aunque ni la actriz ni el empresario se han vuelto a pronunciar en redes sociales hablando de su divorcio, la noticia tiene muy tristes a algunos de sus fanáticos.



