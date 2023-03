Hace unas semanas el cantante e ‘influencer’ Juan de Dios Pantoja, había sorprendido a sus fans al revelar que ya no habría más colaboraciones musicales con su esposa, Kimberly Loaiza. Asimismo, comentó que darán por terminado su serie de giras conjuntas para dar paso a sus tours en solitario.

Sin embargo, hace unas horas se reveló el nombre de su última canción juntos, la cual llevará el título de ‘Luna’. Este sencillo se estrenará el próximo 9 de marzo y será el fin de sus canciones en conjunto, así como de sus apariciones en los videos del otro.



En ese sentido, Pantoja confesó que esta canción era muy importante para ambos, ya que era una despedida. Es importante mencionar, que esto es solo en el ámbito musical y profesional, pues en su relación de pareja se encuentran bastante bien.



“Última canción que vamos a hacer Kimberly y yo, último video musical que vamos a hacer Kimberly y yo, porque ya basta, ya hemos hecho muchas… No, no se crean, es que también tenemos que trabajar por nuestros lados, por nuestros rumbos. Hacer colaboraciones con más personas, hacer música en solitario”, comentó el Dj en sus historias de Instagram.

Ahora bien, en sus redes sociales, los famosos han difundido un breve video promocional, en el que se escucha solamente la melodía de la canción y algunos internautas han afirmado que suena como una Bachata. Además, en el corto clip se pueden ver unas animaciones del astro y el título del tema, Luna.



Por otro lado, en Twitter algunos fans han filtrado aparentemente un pedazo de la letra de la canción.



“Dijo la luna que tiene celos de ti, porque la miro diferente desde que te conocí. En ninguna encontré lo que encontré en ti, porque como tú me besas yo te juro que me siento en la Luna”, se escucha cantar a Juan de Dios.



Adelanto de la canción “LUNA” el nuevo sencillo de JD Pantoja y Kim Loaiza, que estará disponible este jueves 9 de marzo. pic.twitter.com/Qief8QnNTD — JUKIGLOBAL (@JukiGlobal) March 5, 2023

Asimismo, este fragmento de la canción iba acompañado de una ilustración de un atardecer y la silueta de una pareja dándose un beso. Varios de sus seguidores han mostrado su emoción y en las redes sociales han realizado varios comentarios al respecto.



“Me gusta la bachata, espero con muchas ganas”, “YA QUIEROOOOO”, “Ya quiero escucharla, vi el avance en la historia de jd”, “Amo, amo, amo, ¡ya quiero escucharla!!!!”, han comentado sus fans.

