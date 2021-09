Kimberly Loaiza genera polémica en redes sociales por burlarse del Sismo

La 'influencer' mexicana Kimberly Loaiza está recibiendo duras críticas en las redes sociales, luego de que algunos internautas afirmaran que 'aprovechó' el sismo ocurrido en México, el pasado martes 7 de septiembre, para promocionar sus canciones en su cuenta de TikTok.

Cabe resaltar que el temblor tuvo una magnitud de 7,1 y sacudió el centro y sur de México, con origen a 11 kilómetros del suroeste de Acapulco. Las autoridades mexicanas confirmaron daños materiales menores por el terremoto, en una jornada trágica por la muerte de al menos otras 14 personas en inundaciones.



En medio de la emergencia, Loaiza, también conocida por sus seguidores como 'la lindura mayor', subió un par de videos a su cuenta de TikTok cantando las canciones ‘Me Perdiste’ y 'De lao Remix', en la cual participó junto a otros artistas como Elvis de Yongol y Fran Zata.



En el primer clip, la cantante e 'influencer' apareció cantando mientras vestía ropa de cocina y sostenía a su gato. En la descripción escribió "Tembló linduras". En el segundo video, bailó una coreografía de 'De lao Remix' y escribió: "¿Todos están bien?".



Ambas publicaciones ya cuentan con más de tres millones de reproducciones y 500 mil 'me gusta'.



Algunos de sus seguidores mostraron su preocupación por el bienestar de Loaiza y su familia, mientras que otros afirmaron que "no era el momento adecuado" para subir contenido promocionando sus canciones.



"¿Cómo está toda tu familia, Kim?, ¿los niños están bien?", escribió un usuario.



Afortunadamente, la cantante le respondió a un internauta y comentó que ella, junto a su pareja - Juan De Dios Pantoja - y sus hijos, se encuentran "muy bien". "Espero que todos estén muy bien", agregó.



Por otro lado, con respecto a los daños que dejó el sismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en un mensaje que solo se reportaron "piedras caídas de bardas, lo mismo en Morelos (centro), no hay daños en Oaxaca (sur), no hay daños en Puebla (centro)", así como tampoco en Ciudad de México.



"Tenemos algunos cortes de luz, pero sin novedad relevante, el metro y el metrobús siguen funcionando", dijo a 'Milenio TV' Omar García, titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana.



