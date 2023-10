Kimberly Loaiza anuncia nueva canción sobre su separación de Juan de Dios Pantoja

Hace algunos días se conoció el rumor de que la cantante Kimberly Loaiza había dado por terminada su relación con el padre de sus dos hijos, Juan de Dios Pantoja.



Al parecer, este hombre le habría sido infiel, y esta sería la razón por la cual habría decidido separarse de él.



Loaiza se ha visto visiblemente afectada por la situación, y hace poco contó en sus redes sociales que lanzaría una canción tratando este tema.

“Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura", expresó en su perfil de la red social 'X'.



A pesar de que la también Influencer había manifestado que no pensaba sacar canciones, al parecer se retractó y manifestó que era un buen momento para desahogarse por medio de un tema musical.



Al respecto, expresó en sus historias de Instagram: “Les había dicho que no haría esto, pero siento que necesito desahogarme, esto será personal, el video oficial estará listo entre mañana y pasado (..) en cuanto esté se lo subiré”.

¿Cómo se conoció la infidelidad?

La infidelidad del padre de sus hijos, Juan de Dios Pantoja, se dio a conocer tras la publicación de unas fotos y vídeos que se volvieron virales en una red social en las que mostraban al hombre en una habitación de hotel con una mujer que no es la cantante mexicana.



Los rumores aseguran que se trataría de una compañera de gimnasio de Pantoja, que sería Patricia Milián, quien tiene un tatuaje bajo la clavícula, imagen que delataría a la mujer involucrada. Tras las publicaciones, Miliam eliminó su cuenta de Instagram.



Esta no sería la primera vez en la que Pantoja le habría sido infiel a la influencer mexicana, ya que en 2020 también se filtraron vídeos en los que Pantoja aparecía con otras mujeres. La pareja tiene una niña de cinco años y un pequeño de dos.



Al respecto, Juan de Dios Pantoja se ha disculpado a través de redes sociales, por el hecho: “Perdónenme si los decepcioné, me dejé llevar. Ahora solo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar, pero si puedo ser mejor en el presente y eso haré”,

Es obvio tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo se que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Se que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen. — JD PANTOJA 🇲🇽 (@Juandedios_P) October 22, 2023

