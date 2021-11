¿Quién es Kimbal Musk?, el  hermano del multimillonario Elon Musk

Elon Musk, físico e inventor al mando de Tesla y SpaceX, ha ganado renombre a nivel mundial y es conocido por casi cualquier persona, pero, ¿alguna vez había oído hablar de su hermano menor?

Kimbal Musk, de 48 años (es un año menor que Elon), también nació en Sudáfrica y, junto con su hermano, fundó Zip2, la primera compañía que les dio un ‘espaldarazo’ de fortuna. Más adelante, Kimbal se convirtió en inversionista de los demás proyectos de Elon.



Sin embargo, a pesar de tener un parecido físico innegable con el magnate, Kimbal proyecta una actitud totalmente diferente y, para varios, mucho menos excéntrica.

Está casado desde 2018 con Christiana Wyly, hija del millonario estadounidense Sam Wyly. Además, tiene un look muy característico: sombrero vaquero, correas llamativas, jeans y camisas a juego.



The New York Times, en un artículo de 2017, explicó que siempre lleva un sombrero de ‘cowboy’ desde que se probó uno en Austin, Texas, y decidió que le quedaba bien con tan solo mirarse una vez en el espejo.



A diferencia de su hermano, Kimbal no ha desarrollado tanto interés por los autos eléctricos y el espacio, sino que le ha apostado a los restaurantes 'eco'.



Este enfoque se dio cuando el hermano menor de Musk, se ofreció como voluntario para prepararle comida a los bomberos durante mes y medio después de la caída de las torres gemelas. En ese momento entendió el valor de la comida en su vida. Durante esas semanas de agobio descubrió su vocación.



Desde 2004 fundó varios restaurantes bajo el nombre ‘The Kitchen’ (La cocina), empezó a promover los huertos urbanos y a apoyar a cientos de comedores escolares en Estados Unidos.

Kimbal fue uno de los primeros en invertir en la compañía de su hermano; no la fundó, sino que compró la mayor parte de las acciones por 6.5 millones de dólares, y eso lo ha llevado a tener un patrimonio considerable, aunque no tan grande como la de Elon Musk.



EL TIEMPO