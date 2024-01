Confirmado: Kim Kardashian salió con Travis Barker, esposo de su hermana Kourtney

Antes de iniciar su historia de amor en 2021, Kourtney Kardashian y Travis Barker fueron amigos y vecinos durante años.



Sin embargo, siempre se ha rumorado que previamente él mantuvo un romance con otra de las Kardashian. Hoy la versión ha sido confirmada: Travis Barker salió con Kim Kardashian.

Ahora la ex esposa del baterista, Shanna Moakler, ha confirmado que es cierto y ha identificado de qué hermana se trataba: Kim Kardashian.



Según confesó Shanna en su propio podcast, 'Dumb Blonde', alguien le envió de forma anónima los mensajes que Travis le escribía a Kim para organizar sus encuentros secretos en casa de una de las hermanas de la celebridad. No se sabe cuál.

La versión de Moakler

Aunque ella no ha dado fechas concretas, tuvo que ser en algún momento antes de 2008, porque ese fue el año en que se separó de Travis.



Eso, por una parte, descartaría una infidelidad porparte de Kim cuando ella estaba con el rapero Kanye West (2014 a 2022) ni durante sus breves matrimonios con Kris Humphries o Damon Thomas.



(Lea también: La emotiva despedida de Kevin Johansen a su baterista 'Zurdo' Roizner).



Así las cosas, este detalle resulta importante porque Kanye ha acusado en varias ocasiones a Kim de haberle traicionado con otros hombres, algo que ella ha negado contundentemente, y ahora, las declaraciones de Shanna apoyan lo dicho por la empresaria.

Actualmente, Shanna no puede mostrar ninguna prueba que respalde su versión de los hechos porque sostiene que Travis borró todos los mensajes cuando ella lo confrontó para pedirle explicaciones.



Por otra parte, Shanna ha asegurado que ella estaba muy enamorada e intentó solucionar sus problemas con el baterista de Blink-182 a toda costa, aunque ello supusiera hablar con su supuesta amante para pedirle que olvidara a Travis.

"Ella me dijo: 'No me gustan los chicos blancos'. Y yo no podía creer porque sabía que se acostaría con cualquiera con tal de ser famosa", aseguró Shanna.



(Además: Se agranda la familia: el príncipe Harry y Meghan Markle tomaron importante decisión).



Actualmente Travis está casado con Kourtney Kardashian y acaban de darle la bienvenida a su primer hijo juntos. Él, por su parte, tiene dos hijos con Shanna (Landon, de 20 años, y Alabama, de 18) y también ha educado a Atiana, la hija que su ex aportó a su matrimonio fruto de su relación con Oscar De La Hoya. Kourtney, por su parte, comparte tres hijos con su ex Scott Disick.

Más noticias

Este artículo fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de la revista Aló y contó con la revisión de la periodista y un editor.