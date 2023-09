La supermodelo e influencer Kim Kardashian es una de las mujeres más perseguidas por parte de la prensa internacional, que vive atenta a cada movimiento que hace en su vida cotidiana.



Desde su última relación con Pete Davidson, de 28 años, la cual finalizó en el año 2022, desde entonces, ha demostrado no tener afán en buscar una nueva pareja, pues su empoderamiento económico, inteligencia y su belleza natural, ha hecho que sea pretendida por muchos.

Lo anterior hace que los hombres más poderosos de los Estados Unidos y el mundo busquen tener una relación amorosa, seria y estable, o una aventura esporádica, con la influencer.



Recientemente, han surgido rumores que aseguran que la estrella estaría saliendo con el deportista de la NFL, Odell Beckham Junior; sin embargo, amigos cercanos a estos dos personajes aseguran que solo tiene una amistad, según reporta el portal ‘TMZ’.



La revista ‘People’ fue la primera en decir que la pareja estaba pasando un momento de ‘aventura amorosa’, debido a que Odell Beckam ya se había separado de su prometida, Lauren Wood, a principios del año 2022. Fruto de la relación habrían tenido a Zydn, hijo en común.

Odell Beckham es el actual receptor del equipo de fútbol americano Baltimore Ravens. En el año 2021, jugó unos partidos en Los Angeles Rams, en el que estuvo presente Kim Kardashian.



Desde el momento de la separación de su pareja Dave, hace aproximadamente nueve meses, Kim Kardashian ha estado enfocada en ampliar sus negocios y fortuna, debido a que tiene un patrimonio de 1.700 millones de dólares, según la revista Forbes.



Esto hace que los negocios y sus hijos consuman el mayor tiempo, aunque ha sacado tiempo para generar suspicacias e intrigas entre los paparazzis y la prensa rosa que están al tanto de sus pasos desde que se convirtió en una superestrella televisiva y mediática en el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians'.

Kim Kardashian estaba drogada cuando se casó a los 19 años

