El pasado 21 de octubre, la reconocida empresaria Kim Kardashian, estuvo cumpliendo 42 años y, como es usual en su familia, en esta fecha especial iban a realizar una lujosa fiesta. Para esta ocasión, Kim tenía planeado festejar en el show del cantante Usher, pero sus planes no salieron como ella quería.

En sus historias de Instagram, en la que la mujer cuenta con más de 330 millones de seguidores, compartió diferentes videos en las que se veía festejando a bordo de su avión privado que iba rumbo a Las Vegas.



La creadora de ‘Skims’ iba acompañada de su hermana Khloé y varios amigos. A todos se les veía muy felices en el interior del avión, el cual estaba decorado para la ocasión.



Kim reveló que cuando llegaron a las Vegas el clima no les favoreció y no permitió que el avión aterrizara. Además, comentó que intentaron aterrizar en dos aeropuertos diferentes, pero no fue posible. Por lo que los pilotos, decidieron que por seguridad de todos, lo mejor era volver a Los Ángeles.

En sus historias comentó que por el mal clima no puedo llegar a Las Vegas. Foto: Instagram @kimkardashian

"El avión no pudo aterrizar debido al viento. Parece que nuestra fiesta de Carbone y el concierto de Usher no se llevarán a cabo y nos dirigimos de regreso a casa", comentó Kim.



Asimismo, Kim publicó la imagen de la mesa que estaba decorada con flores y velas, que la esperaba en el restaurante Carbone en el Aria Resort & Casino en las vegas, la cual quedó vacía.



Sin embargo, la empresaria no dejó que este hecho dañara su noche y terminó festejando en el reconocido lugar de comida rápida In-N-Out Burger, con sus amigos y familiares.



Por otro lado, el cantante Usher se enteró que la estrella de telerrealidad no había podido llegar a su show para celebrar su cumpleaños, por lo que decidió enviarle el siguiente mensaje.



“¡Feliz cumpleaños Kim! Vi la publicación. Odio que no hayas podido venir al show de anoche. Pero escucha: Te abro los brazos para cuando quieras venir. Sé que todavía estás celebrando tu cumpleaños. ¡Y puedes celebrarlo en el próximo show si vienes entonces, o cuando quieras! Tenemos tres shows más”, escribió el artista estadounidense.

