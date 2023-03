Kim Kardashian es una de las mujeres más famosas del mundo no solo por su familia y todas las personas que la rodean, sino por el gran imperio que ella ha creado con sus empresas. Esto ha hecho que en el sentido amoroso solo éste con personas de su mismo nivel y de su fama. Pero tras el fracaso de su tercer matrimonio con Kanye West, y el todo deseado por la farándula Pete Davidson, ahora la famosa modelo tiene claro que si llega algún amor nuevo será una persona que no acapare titulares y se robe las miradas de todos.





Kim, una de las Kardashian más conocida por todos los medios, antes de su relación con el rapero estuvo casada también con el productor musical Damon Thomas entre los años 2000 y 2005 y con exjugador de la NBA Kris Humphries entre 2011 y 2013, aunque este matrimonio solo haya durado 72 horas.

Facebook Twitter Linkedin

Kim Kardashian tiene 347 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Justin Lane. Archivo EFE

(Siga leyendo: Mujer desaparecida hace 30 años fue hallada viviendo en un asilo de ancianos).

"Kim no ha estado saliendo con nadie en los últimos tiempos, pero ella se ve preparada para hacerlo de nuevo. Decidió tomarse un respiro después de Pete, pero ahora vuelve a estar interesada", ha expresado una fuente cercana a la influenciadora a la revista People, dejando algo claro, que lo que más le encantaría a Kim es salir con alguien que no sea ya famoso en Hollywood.



“Ella opina que alguien que provenga del mundo de las finanzas sería lo ideal”, dijo la fuente, donde manifiesta que la famosa está viviendo muchos acontecimientos que le dan felicidad y le encantaría poder compartirlos con una pareja.



La famosa empresaria no ha escondido nada, pues la propia Kim confesó en una entrevista con Gwyneth Paltrow en su pódcast, que no sabía si se volvería a casar, pero sí que es toda una romántica y creyente en el amor. "Tengo esta fantasía en mi cabeza, como si la cuarta vez fuera a ser mágica, que sí va a funcionar", aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

La ex pareja estaba oficialmente separada desde febrero del 2021. Foto: Instagram @kimkardashian

(Le puede gustar: Yailín ‘La Más Viral’ mostró su nueva y enorme casa: 'gracias por mi hogar').

También manifiesta que su último amor fue en realidad su primer matrimonio por todo lo que ocurrió y vivido, “La primera vez simplemente no sabía qué era aquello. La segunda quise casarme a toda costa porque todas mis amigas estaban casadas y yo creía que debía estar ahí, sin aceptar que ese no era el momento adecuado", dijo la famosa empresaria.



(Tenemos para usted: El perturbador hallazgo de una madre al revisar el cuarto de sus hijos).

Dejando claro así que, si el amor la vuelve a tocar a su puerta, quiere que este sea para siempre. Por el momento Kim se encuentra feliz con su nueva realidad, dejando el amor en pausa y centrándose en ella.

Más noticias en EL TIEMPO

Este es el equipo 'más grande' del fútbol profesional colombiano, según ChatGPT

Se metieron a piscina privada y el dueño los descubrió: ‘Ya nos vamos, amigo’

Polémica por mujer que enfrenta a hombre que baila ballet frente a una iglesia

Redacción ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO