Críticas a hijo de Vicente Fernández y su novia por diferencia de edad

La modelo Mariana González Padilla, conocida en las redes sociales como la 'Kim Kardashian mexicana' (así como otras figuras públicas en el país azteca), y el cantante Vicente Fernández Jr., conforman una de las parejas más cuestionadas en México.



González Padilla, de 37 años, y el hijo del famoso intérprete mexicano Vicente Fernández, de 57 años, confirmaron su relación en abril del 2020.



Desde aquel entonces cientos han sido los comentarios en los que critican a la pareja por su diferencia de edad de 20 años.



Sin embargo, la empresaria ha dejado en claro que, contrario a lo que muchos piensan, Vicente Fernandez Jr. no es su ‘sugar daddy’, pues ella se compra sus propios lujos y lo ama de verdad.



Recientemente publicó una fotografía en su Instagram en la que se le ve abrazada junto al intérprete de ‘Mujeres divinas’.



La publicación viene acompañada de un mensaje en el que aseguró que, si bien muchas personas se "creen Dios" para juzgarla, a ellos solo les importa su propia opinión.



“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo, te amo. Tenemos mil jueces que juzgan día a día lo nuestro en el mundo, donde todos se creen Dios. Lo único que me importa es lo que sabemos los dos”, comentó.



Aunque algunos de sus seguidores le comentaron que apoyan su relación, otros siguieron cuestionando la veracidad de su amor por el cantante.



“Qué triste cuando una mujer se interesa por un hombre que ya esté hecho y él no se da cuenta que es por interés”, le comentó un usuario. A lo que González contestó: “Tú cuida tu vida, es de él su dinero, no tu dinero. No opines si no sabes”.



El hijo del Charro de Huentitán, quien constantemente comparte su romance en las redes sociales, respondió al mensaje de su novia con una romántica dedicatoria.



“Cuando recibes unas palabras que te llenan el corazón y el alma, sabes que en realidad el amor es entre dos, aunque existan miles de jueces en el mundo, sigan opinando, gasten su tiempo, sigan viendo y envidiando. Les mandamos bendiciones Mariana y yo”, escribió.



Fernández Jr. también ha defendido a su novia en el pasado. A comienzos de diciembre, Anel Noreña, ex esposa de José José, criticó el tipo de vestimenta con la que Mariana aparece en las fotos junto a él.



“Vicente Jr. eres un muchacho muy valiente para hacer eso en Instagram, pero lo que subes es pornografía y está mal, hay lugares para hacerlo, a puerta cerrada es mejor. Tu mujer tiene esos pechos para ti, no para presumirlos en las redes. Sólo disfrútala tú, pues si sigue enseñando así ¡se te va a ir con otro!”, dijo en entrevista para la revista ‘TV Notas’.



Sin embargo, Vicente no se quedó callado y le respondió en el programa ‘Chisme No Like’. “Ay la zorra no se ve la cola, pero mira no le puedo faltar el respeto porque es una persona mayor de edad”, dijo.



También ha asegurado que su relación va en serio y tienen planes de casarse."Yo creo que en 2021 será la boda. Ustedes me van a acompañar a llevarle el anillo", dijo a finales de septiembre en declaraciones publicadas en el diario ‘La Razón’.

