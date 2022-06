Mucho se ha hablado sobre la ‘Met Gala’ que se celebró el pasado lunes 2 de mayo. Sobre todo, del icónico vestido de Marilyn Monroe que lució Kim Kardashian y, que según narran algunos expertos, quedó “con daños irreparables”, luego de que la modelo lo utilizara.



(Siga leyendo: Día del padre: fechas de celebración en el mundo).

Así lo confirmó Scott Forner, quien es el mayor coleccionista en el mundo de accesorios y artículos personales de Monroe. Él compartió en sus redes sociales las fotografías del vestuario antes y después de que Kim se lo pusiera, por lo que ha deducido que la empresaria fue la responsable del daño.

Este vestido es esencialmente representativo porque fue el que ostentó la difunta actriz, cuando cantó “Happy Birthday” en el Madison Square Garden de Nueva York, al entonces presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. La prenda entonces es un objeto de colección que ha estado en la retina de la cultura pop durante 60 años.

Marilyn Monroe viendo como Kim Kardashian daño su vestido: pic.twitter.com/po8cSPY21d — Diego Vera (@DiegoVerax) June 14, 2022

Kardashian pudo relatar que tan solo usó unos minutos el diseño original para modelar en la alfombra roja y sacarse las fotos en el evento. Después se cambió y utilizó una réplica exacta, pues como pudo revelar a la revista ‘Vogue’ no se sentía en la capacidad “ para comer, sentarse o correr el riesgo de dañarlo.



Sin embargo, como se puede ver en la imágenes, el vestido presentó una rasgadura en la parte trasera, justamente donde va el cierre de la zona lumbar, y dónde se puede observar que faltan algunos de los cristales brillantes que adornan la prenda.



(También: El Chavo del 8: ‘El Señor Barriga’ lucha contra secuelas del coronavirus).

q ni se le ocurra a kim kardashian pensar en este vestido pic.twitter.com/WRSzkVEEpe — auxi (@aucsi) June 15, 2022

Que alguien esconda esto de Kim Kardashian pic.twitter.com/7Oo4pO3TsI — Pescanova (@pescanova_es) June 15, 2022

Amanda Joiner, quien es vicepresidenta de la galería, manifestó en entrevista con el medio ‘Daily Beast’, que se mantuvo contacto frecuente con Kardashian y se le estipularon los parámetros que se debían seguir para asegurar la seguridad e integridad del vestido, incluso, un delegado del museo estuvo presente en toda la gala por si se cambiaba de opinión.



“Hicimos dos pruebas diferentes con ella. La primera fue en Los Ángeles, en abril, y luego la segunda un poco más tarde para ver si encaja o no”, manifestó.



“El mayor desafío que tuvimos es que realmente queríamos asegurarnos de mantener la integridad del vestido y la preservación, porque tiene 60 años y sentimos que es una pieza de moda icónica, tanto desde una perspectiva histórica como desde la perspectiva de la cultura pop”, agregó.

espero que kim kardashian no vea este look icónico y lo quiera destrozar también pic.twitter.com/bAczjfvRHQ — dani💧 (@daanicubb) June 15, 2022

Hijole! Si quedó bien dañado el vestido de Marilyn Monroe que uso Kim Kardashian para la Met Gala. pic.twitter.com/p9QbKEstQi — E R I C K 👽👾🛸 #DontYouWorry 👾🛸👽 (@erickgil_c) June 13, 2022

Monroe habría pagado 1.440 dólares al diseñador Jean Lousi en 1962, para realizar el diseño.En 1999, este logró venderse por un valor de más de un millón de dólares a una casa de subastas.



Volvió a ser ofrecido en 2016, año en que fue adquirido por el museo ‘Ripley’s Believe It Or Not’, por un precio de 4.8 millones de dólares. Ahora bien, esta firma de coleccionistas sería la responsable de haberle prestado el vestido a Kardashian para la gala.



“¿Valió la pena?”, se cuestiona Scott Fortner, quien lamenta lo sucedido con un "objeto tan histórico para la cultura estadounidense".



(Lea: Astronauta dice que Ovnis en EE. UU. podrían ser viajeros del tiempo).

Kanye West antes y después de ser usado por Kim Kardashian. pic.twitter.com/vdjaN6vkTH — Raul G. Meneses (@raulgmeneses) June 14, 2022

Más noticias

Yeferson Cossio le da dinero a una fan para que pase una tusa amorosa

Mafe Walker explica su 'don': 'Siento mi mandíbula con mucha energía'

‘Mi bebé fue desfigurada por nuestros perros. Me culpo’: madre de la niña

Tendencias EL TIEMPO