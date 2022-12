La empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West pusieron fin oficialmente a su matrimonio el mes pasado a pesar de que desde hace más de un año cortaron todo vínculo amoroso. La expareja llegó a un acuerdo final sobre la custodia de sus hijos y sobre la distribución de algunas propiedades en un pleito legal que tardó casi dos años.



(Siga leyendo: ¿Crisis matrimonial? Camilo y Evaluna no estarían pasando por su mejor momento).

La supermodelo no había hablado sobre el tema a los medios de comunicación, pero ahora lo ha hecho en una entrevista para el podcast de Angie Martínez de la ‘CNN’, en un episodio que fue emitido este lunes 26 de diciembre. Según comentó entre lágrimas, “la co-paternidad con Kanye es jodidamente difícil”.

Apenas dejo a mis hijos en la escuela, lloro FACEBOOK

TWITTER

Cabe destacar, que el rapero ha estado sumergido en varias polémicas comerciales por los presuntos comentarios antisemitas que expresó a través de su cuenta de Twitter hace un par de meses. El hecho le produjo la cancelación de contratos con marcas como Adidas y Balenciaga.



Ella mencionó que es complicado compartir la custodia porque los menores están sumergidos, quieran o no, en los cuestionamientos y comportamientos de su padre. De igual forma, es reiterativa en explicar que no es su trabajo como madre cargar a los pequeños con problemas de adultos.



“Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les iba a contagiar esa energía negativa? Es una mier* de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos una conversación. Algún día, mis hijos me agradecerán el sentarme aquí y no atacar a su padre cuando pude”, explicó en la entrevista.



(Lea: Hombre sufrió un infarto en motel con su amante, su esposa reconoció el cuerpo).

Facebook Twitter Linkedin

Kim Kardashian junto a sus hijos North, de 9 años, Saint, de 7, Chicago, de 4 y Psalm, de 3. Foto: Instagram:@Kimkardashian

Kardashian expresó que, al día de hoy, protege a sus hijos de la reputación de su exmarido con el fin de evitarles complicaciones en su vida personal. Es más, mantiene al ras a los menores en temas que tengan que ver con acceso a la televisión, las redes sociales y cualquier entorno que traten de vulnerar su infancia.



“Mis hijos no saben nada de lo que sucede en el exterior (...) estoy aferrada a un hilo y sé que en cualquier momento se va a romper. Pero mientras siga siendo así, los protegeré hasta el fin durante todo el tiempo que pueda”, comentó.



“Tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y esos es todo lo que quiero para mis hijos”, agregó haciendo referencia a que quiere que la imagen del cantante pueda permanecer de la mejor manera en el subconsciente de sus cuatro hijos: North, de 9 años, Saint, de 7, Chicago, de 4 y Psalm, de 3.



(También: ¿Quién es la mujer que grabó video porno en Metrocable de Medellín?).

Está preparada para revelar todo



Kim Kardashian sabe que es imposible tapar los comentarios racistas y actitudes cuestionables de su padre en un mundo globalizado como el de hoy; no obstante, dice que está preparada para contarle todo a sus hijos en el momento adecuado, pues aún están en una edad en la que les es difícil entender algunas cosas.

Facebook Twitter Linkedin

Kanye West, Kim Kardashian y Kourtney Kardashian. Foto: EFE

“Cuando vamos al colegio, ellos quieren escuchar música de su papá. Sin importar por lo que estamos pasando, tengo que tener una sonrisa en mi rostro, cantar junto a ellos y actuar como si nada estuviera mal. Tan pronto como los dejo en el colegio, lloro”, reveló.



La empresaria solicitó el divorcio en febrero de 2021, pero no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando se oficializó dicha separación y después de varios intentos públicos fallidos por parte de West para recuperar la relación con su exmujer.



(Le puede interesar: Perrita que inspiró el ‘Dogecoin’ tiene leucemia y una enfermedad hepática).



Tras su separación amorosa, Kardashian estuvo saliendo sentimentalmente con el comediante Pete Davidson. A pesar de que fue conocida por la opinión pública, en agosto de 2021, la relación ya estaba rota y dejaron de verse.



Durante los pocos meses que duró su amorío, se conoció que West arremetió contra el cómico a través de mensajes amenazantes en redes sociales. Finalmente, en febrero de 2022, la modelo hizo un llamado de atención pública contra el intérprete de ‘Fade’ para que dejase de ultrajar a Davidson.



Tras estos sucesos, Kardashian ha expresado su preocupación en el pódcast sobre sus futuros novios: “No creo que sea justo para mí poner a alguien en esta situación. Pero hay un lado de mí que dice: ‘¿Por qué tendría que vivir de esa manera?’”.



(Lea también: 'Volver a ver a mi madre': el regalo de Navidad que Luis Miguel nunca recibió).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO