La semana pasada la modelo internacional, Kim Karsashian, lanzó su marca oficial de productos para el cuidado de la piel ,‘SKKN by kim’, a través de una sucursal virtual. Sin embargo, su nuevo emprendimiento se encuentra metido en un pleito legal, debido a que supuestamente la firma está cometiendo una infracción de derechos marcarios contra Clydnie Lunsford, propietaria del Spa Beauty Concepts.



(Siga leyendo: La ‘niña araña’ habla de su video sexual publicado sin su consentimiento).

La demandante dice que es propietaria de la marca ‘Skkn +’ desde 2018, por lo que sus clientes podrán presentar confusiones con los productos de la celebridad. Según han mencionado medios especializados, Lunsford intentó que Kardashian desistiera de usar el nombre, pero eso no prosperó y procedió a la demanda formal.



Así mismo, algunos registros lograron evidenciar que la modelo sí solicitó el proceso de inscripción de la marca de manera legal, pues en 2021 se presentaron 17 peticiones mercarias con ese nombre. Sin embargo, desde julio de ese año se iniciaron las disputas con la propietaria del spa.

Esto dicen los abogados de Kardashian

Por su parte, los abogados de Kim Kardashian han manifestado que esta denuncia “es un intento de extorsión y no es lo que parece”. Según Michael Rhodes, representante ante la justicia de la creadora de contenido, explicó al medio local ‘Six Page’ que Lunsford recientemente había solicitado la protección de la marca.

Beauty Concepts no vendió productos con el nombre SKKN+ FACEBOOK

TWITTER

"Aplaudimos a la Sra. Lunsford por ser propietaria de una pequeña empresa y seguir sus sueños. Pero eso no le da derecho a afirmar erróneamente que hemos hecho algo mal”, explicó.



"En su carta, 'Beauty Concepts' afirmó poseer los derechos de un logotipo compuesto por SKKN+, y acababa de solicitar la protección de marca registrada para ese logotipo", agregó Rhodes. Así mismo, narró que la firma derivada de 'Beauty Concepts', spa de Lunsford, jamás ha vendido productos marcados con la referencia en discusión.



(Le puede interesar: ¿Efecto Petro? El cruce de trinos entre Juanes y Fernán Martínez).



“El negocio era una tienda de una sola persona que ofrecía tratamientos faciales desde una sola ubicación en Brooklyn. El salón no tenía señalización y era sólo con cita previa. Hasta donde sabemos, Beauty Concepts no vendió productos con el nombre SKKN+", agregó Michael.

‘Está claro que establecí mi marca primero’

Como Kardashian se negó a abandonar el uso del nombre, la contraparte impugnó la la decisión directamente con la Oficina de patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés), pero esta la rechazó.

Facebook Twitter Linkedin

Kim Kardashian y Pete Davidson en el Met Gala 2022. Foto: Ángela Weiss. AFP

“ La USPTO rechazó la marca SKKN+ de Beauty Concepts diciendo que 'skkn' sólo significa 'piel'", dijo Rhodes, quien afirmó que el equipo de Kim se acercó "varias veces" para "(intentar) encontrar un camino sensato hacia la coexistencia" (...) "realmente no se comprometieron con nosotros más allá de exigir mucho dinero", afirmó Rhodes al medio citado.



Por su parte, la carta de cese y desistimiento de uso de la marca que envió Lunsford a Kardashian alegaba que era injusta la manera en que intentaban apoderarse de los derechos del nombre.



(Lea: MasterChef: seguidores se quejan de la actitud de 'Tatán' Mejía).



“He construido minuciosamente y mi pequeña, pero exitosa empresa con mi propio sudor, trabajo duro e investigación. Está claro que establecí mi marca primero", reza la minuta.



Por ahora, no se ha tomado una salida que pueda aliviar las tensiones entre las dos partes. La corte determinará si tendrán que ir a juicio y solucionar sus problemas ante un juez, o por medio de un consenso entre los implicados.

Más noticias

Marbelle y Daniel Quintero, alcalde de Medellín, tuvieron un encontrón

Carmen Villalobos: ¿por qué le gusta trabajar solo con mujeres?

‘Bello durmiente': el drama de un tendero que se queda dormido por un mes

Tendencias EL TIEMPO