La modelo y empresaria americana, Kim Kardashian, conocida por ser la imagen de diversas campañas publicitarias y por participar en el programa de televisión de su familia, ‘Keeping up with the kardashians’, se sometió a un tratamiento estético y mostró el cambio que sufrió su abdomen.

La celebridad compartió en sus historias de Instagram que este año, debido a su drástica reducción de grasa corporal, se encuentra en la categoría de atleta.



Según medios especializados, este tipo de cuerpo es estilizado y las proporciones de los atributos tienden a ser más pequeñas.



La mujer dijo que había contratado a la empresa Bodyspec, especializada en procedimientos estéticos, para comenzar con el tratamiento.

(Siga leyendo: Acusan a Kylie Jenner de contaminar: viaja tres minutos en avión privado).

“Miden tu densidad ósea y tu porcentaje de grasa corporal y todas las cosas para asegurarte de que estás en forma y saludable”, explicó Kim Kardashian.



Además, contó el porcentaje de grasa corporal que había perdido: “Hace un año mi porcentaje de grasa corporal era del 25%, y ahora es del 18,8%”.

¿Cuál es el tratamiento que le hacen a Kim?

De acuerdo a sus publicaciones en Instagram, a Kim Kardashian le están realizando un procedimiento denominado láser Morpheus, este tratamiento, como su nombre lo indica, es efectuado con un láser sobre la piel.



Según portales especializados, el láser Morpheus es un procedimiento poco invasivo que elimina las irregularidades de la piel, dejándola suave y tersa.

(Lea también: Modelo que se operó para parecerse a Kim Kardashian ahora se arrepiente).

Sin embargo, Kim señaló que le resultaba doloroso.“¡Esto cambia las reglas del juego! Hice el láser Morpheus para apretarme el estómago. Creo que este es mi láser favorito, pero es doloroso. ¡Pero vale la pena!”, aseguró mientras mostraba una foto con el abdomen enrojecido.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer describió el procedimiento como doloroso. Foto: Instagram: @kimkardashian

Más noticias

El romance oculto entre Diego Bertie y Jaime Bayly que se conoció tras 28 años

Kim Kardashian a pleito legal con un spa por infringir derechos marcarios

Kim Kardashian continúa siendo la hermana más rica de la familia

Tendencias EL TIEMPO