Kim Kardashian es una de las mujeres de la farándula más ricas del mundo. En los últimos años ha construido un imperio con su reality show, maquillaje y marca de ropa interior.



Gracias al éxito de sus negocios, la estadounidense se compró en 2021 un jet privado al que nombró ‘Kim Air’. El avión estuvo en remodelación por un año hasta que finalmente lo estrenó a mitad de 2022.



En su nuevo programa de Hulu, Kim ha mostrado algunas de las reglas y requisitos que tiene para utilizar su avión. La empresaria exige que sus invitados sean cuidadosos con el interior y no arruinen o manchen los asientos.



En el último capítulo del reality, Kardashian vetó a su hermana menor, Kendall Jenner, de subirse a la aeronave luego de broncearse con spray. Las mujeres estaban hablando sobre su próximo viaje a Milán para un desfile de la marca Prada.



Jenner casualmente comentó que tendría una sesión de bronceado horas antes de abordar el vuelo. El hecho no le gusto a Kim que se preocupó inmediatamente por su cojinería.



"¿Has visto los asientos de cachemira?, No puedes aplicarte tu bronceado en spray en mis asientos de cachemira", explicó Kardashian.



Esta no es la única condición que tiene Kim para sus pasajeros. A Jenner también le aclaró que debía tener cuidado con el tipo de comida que consumiría en el viaje. Incluso especificó que no podrían ser pastas.



En otros capítulos manifestó que nadie debía usar zapatos dentro de la aeronave. Esto para evitar la suciedad que puedan traer del exterior a sus alfombras. En cambio, todos deben cambiarse a zapatillas de su marca Skims.

¿Cómo es el jet privado?

En el reality estrenado en Hulu hace unos meses, Kim hizo un tour a los televidentes por su avión. Mostró todas las especificaciones de la aeronave tipo G650ER, que le costó 150 millones de dólares y es la misma que tiene Jeff Bezos.



El interior fue decorado por los diseñadores Tommy Clements y Waldo Fernández y se resalta por las tonalidades crema. Toda la aeronave está cubierta en cachemir, hasta los baños.



"Nunca soñé que tendría un avión. Pretendía que esto se sintiera como una extensión de mí y realmente una extensión de mi casa. Estoy muy emocionada porque toda la gente vea el trabajo duro que le he puesto a esto y mi primer vuelo”, expresó Kardashian en el programa.



Kim explicó que le remodeló dos baños, uno en la parte trasera y otro en la parte delantera. Además, el jet cuenta con su propia habitación privada que tiene dos camas pero que se pueden convertir en una king, de ser necesario.

Kardashian invitó a trabajadores y familiares al primer vuelo en 'Kim Air'. Foto: Hulu

