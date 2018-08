El insólito collar que Kim Kardashian se ‘implantó’ en el cuello

Kim Kardashian ha generado revuelo entre sus seguidores de Twitter al revelar su nuevo accesorio: un collar luminoso que se ha 'implantado' en el cuello, el cual alumbra al ritmo de los latidos del corazón.

La empresaria compartió videos en los que se le ve luciendo el particular collar que forma parte de la experiencia de arte llamada ‘A. Human’, de Simon Huck, la cual tiene el único objetivo de presentar al mundo modificaciones corporales.

Kardashian no es la única famosa que ha hecho parte del proyecto de Huck, la modelo Chrissy Teigen lució en días pasados unas alas en su pecho. Así mismo, la modelo transgénero Andrea Pejic se puso una especie de cuernos en sus hombros.



La exposición será una experiencia artística interactiva que será presentada en la ciudad de Soho, New York.



Por su parte, Kim Kardashian también publicó un video en su cuenta de Snapchat donde se puede apreciar que su collar "implantado" tiene varias luces.



Simon Huck le dijo a la revista ‘Vogue’ que la intención de su exposición no es modificar el concepto "sobre la idea de inseguridades o incomodidades existentes", sino que 'A. Human' es sobre "la libertad de explorar este mundo y vivirlo en la forma que elijas".

EL COMERCIO (Perú) / GDA