La socialité, modelo y empresaria que se hizo famosa junto a sus hermanas por el programa ‘Keeping up with the Kardashians’, Kim Kardashian, se ha visto envuelta en varias polémicas que han llamado la atención de más de uno a lo largo de los años en los que ha sido un personaje público.

Uno de los primeros escándalos que tuvo llegó cuando se hizo público un video sexual en el que estaba con su entonces pareja el músico Ray-J, el clip se grabó en 2002 pero se hizo famoso en 2007.



Años más tarde, en 2011, la atención del público se volvió a posar sobre ella, luego de haberse casado con el jugador de baloncesto Kris Humphries y dar por terminada la unión solo 72 días después, People señaló que este sería el matrimonio más corto del mundo del espectáculo.



(Puede leer: Kim Kardashian no quiere más famosos, pero sí un nuevo amor).



Luego, dejó a más de un sorprendido con su portada en la revista Paper, en donde posaba de espaldas con unos guantes negros, perlas y el cuerpo desnudo.

Otro evento por el que ha pasado fue cuando, en 2016, unos hombres entraron a la habitación del hotel donde se hospedaba en Paris, la ataron en la bañera y le robaron joyas avaluadas por 10 millones de dólares.



(De su interés: Kanye West se casó en secreto: ¿Quién es su nueva esposa?).



También estuvo involucrada en el pleito con Taylor Swift y Kanye West, enemistad que surgió luego de que en los premios VMA DE 2009 el rapero interrumpiera a la cantante en su discurso de aceptación tras haber ganado uno de los galardones de la noche.



Luego de algunos años de disputa, West publicó la canción ‘Famous’, en donde se refiere de nuevo a Taylor. El problema surgió cuando el rapero aseguró que la cantante había aprobado la letra de la canción. Más tarde, en 2016, Kim salió a defender a su entonces esposo, diciendo que en efecto había llamado a Swift para pedirle permiso para nombrarla en dicho tema.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

