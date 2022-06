La revista Forbes ha actualizado su lista de las ‘mujeres más ricas hechas así mismas’ de 2022, dejando en el primer puesto a Diane Hendricks, empresaria propietaria de ABC Supplys, con un patrimonio de 12.2 mil millones de dólares, 1.200 más que el año pasado.



Dentro del conteo se pueden encontrar el nombre de 100 mujeres que han construido su imperio desde cero, entre ellas, personalidades del mundo de la música, la construcción , la política y el deporte.

Sin embargo, cada año es destacable y es noticioso para la palestra mediática el rumbo que han tomado las fortunas del clan Kardashian, pues el primer puesto ha estado disputado entre dos celebridades de la familia que han estado inmersas en la lista los últimos 3 años.



Según reporta la revista ‘Forbes’, Kim Kardashian sigue estando a la cabeza con un patrimonio tasado en 1.8 mil millones de dólares, mientras que Kylie Jenner se desploma y pierde la corona tras revelarse que posee un capital neto de 600 millones de dólares.

¿De dónde viene su fortuna?

La mayoría de su fortuna viene de su marca de fajas Skims, la cual le dejó ingresos superiores a los 240 millones de dólares a principios de 2022, además del capital que logró recaudar durante 14 temporadas con el reality show ‘Keeping up with the Kardashians’, que según algunos medios especializados, le permitía ganar hasta 900 mil dólares por episodio.

Kim Kardashian tiene en Instagram 319 millones de seguidores. Foto: Angela Weiss / AFP

“Sin Keeping Up With The Kardashians, no estaría donde estoy hoy”, afirmó Kim en un comunicado que emitió cuando anunció el fin de la serie.



En 2021, fue declarada por la revista ‘Forbes’ como multimillonaria, tras publicarse que la modelo ostentaba en sus cuentas un patrimonio de 750 millones de dólares. Así mismo, logró incrementar su dinero cuando vendió el 20 por ciento de su participación 'KKW', su empresa de productos cosméticos, al conglomerado Coty por 200 millones de dólares.



También se ha mencionado que Kim puede estar cotizando hasta 600 mil dólares por realizar una campaña promocional en sus redes sociales, que cuentan con más de 319 millones de seguidores en Instagram, 3.7 millones en TikTok y 72 millones en Twitter.Por otro lado, su madre y matriarca del conglomerado Kardashian, ostenta una fortuna de 190 millones de dólares, Kourtney Kardashian 65 millones, Khloe Kardashian 50 millones y Kendal Jenner 45 millones de dólares.

