Kim Kardashian es una de las mujeres más influyentes en el mundo del entretenimiento. Nació en el seno de una familia adinerada y reconocida, especialmente por la influencia de su padre, Robert Kardashian, quien era un abogado de renombre.



No obstante, no fue sino hasta en su participación en el reality show 'Keeping Up with the Kardashians' lo que catapultó su carrera.



Además de su trabajo en el reality show, Kardashian ha creado un imperio empresarial. En 2017, lanzó su propia línea de belleza llamada SKKN (antes conocida como KKW Beauty), la cual se centra en productos de maquillaje, cuidado de la piel y fragancias, con un enfoque minimalista y práctico.

La marca ha recibido algunas críticas por usuarios en redes sociales y la prensa estadounidense, incluyendo acusaciones de que los productos son demasiado caros o no son de buena calidad. Aun así, hasta el día de hoy la empresaria sigue teniendo éxito con su emprendimiento.

De hecho, de acuerdo con la revisa Forbes, "Kim Kardashian cuenta con un patrimonio valorado en 1.800 millones de dólares gracias, en gran parte, a sus participaciones en sus empresas".



Cabe resaltar que en el año 2019, Kardashian lanzó su línea de ropa llamada 'Skims', la cual se convirtió en un éxito instantáneo.

Según la información brindada por la página web de la marca, el proyecto se centra en la comodidad, la inclusión y la celebración de la diversidad de cuerpos y tallas.



Kim Kardashian Foto: Instagram: @kimkardashian

Esta nació con la idea de comercializar sujetadores, calzoncillos, fajas y ropa interior moldeadora, diseñada para ser cómoda y favorecedora para una variedad de tallas y formas de cuerpo. Sin embargo, más tarde Kim complementó su colección con una línea de loungewear y pijamas, así como ropa deportiva, que incluye leggings, tops y sudaderas con capucha.

La celebridad ha utilizado su fama de forma estratégica para poder crear un emporio que incluso la posicionó como una de las mujeres multimillonarias más importantes en el mundo, según Forbes.



Tanto así, que la revista declaró que el éxito de la marca de moda ha sido tan grande que Skims fue valorada en 3.200 millones de dólares, lo que significa que la participación estimada de Kim Kardashian tiene un valor superior a los 1.000 millones de dólares.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS