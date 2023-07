La influenciadora Kika Nieto, cada vez que aparece en su redes sociales, da de qué hablar por sus mensajes o contenidos.



En la pasada marcha de la comunidad LGBTIQ+, apareció con un cartel en el que decía el siguiente mensaje: “Te quiero. Perdóname si te hice daño”, generando polémica nuevamente, debido que en ocasiones anteriores ha expuesto su negativa en contra de la comunidad anteriormente mencionada.



Hace unos años, en su canal de YouTube, fue fuertemente criticada por una fuertes declaraciones que hizo en contra de la comunidad LGBTIQ+ donde expresó de manera muy directa que estaba en desacuerdo en la manera de vivir de la comunidad. Por estas declaraciones, estuvo un año alejada de las redes sociales.



Esta fue la razón que expuso en una reciente entrevista en la ‘Revista Vea’ sobre el por qué estuvo alejada de las redes sociales, en ese momento coyuntural en su carrera de influenciadora.

“Cuando yo me fui de redes sociales, es porque estaba subiéndole el volumen a muchas voces que no me conocían y que no me querían. Le estaba bajando el volumen a lo que para mi es más prioritario e importante que es Dios y ahí dije, basta se me está saliendo de las manos, no debería seguir este rumbo, vamos hacer un alto, un stop, me voy a ir, y así fue. Me fuí casi un año y volví diferente”. En ese momento ofreció disculpas públicas en los medios y poco ha ido recuperando el cariño de sus seguidores.



Ahora Kika Nieto iniciará su carrera musical junto a su esposo, por ello decidió comenzar sus estudios en técnica vocal para lograr este sueño artístico. “Con mi esposo estamos volcandonos a aprender música, él producción músical y yo técnica vocal y canto. Es uno de nuestros sueños. Probablemente vamos a fallar, nos van a criticar, va a ser tenaz, no me importa pero yo quiero llegar a mis 50, 60 o 70 años y decir que no lo intenté por miedo. Estamos estudiando y vamos a lanzar un proyecto musical juntos”.



En su cuenta de Instagram, en la que tiene cuatro millones de seguidores, la youtuber ha publicado unos cuantos videos con amigos, en los que afirmó que cumple un sueño.

Ser LGBT en Colombia es una sentencia de muerte

