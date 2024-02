Kika Nieto tendría nuevo amor: video revela encuentro con misterioso hombre en Medellín

Todos los seguidores de la influencer Kika Nieto, saben que hace dos meses terminó la relación que llevaba con Santi Maye.



Los dos argumentaron, mediante un video, que la decisión no tenía nada que ver con terceras personas y que quienes desearan, los podían seguir en sus perfiles de manera independiente.

"Los amamos mucho y les damos de corazón, las gracias por habernos acompañado juntos", fue el mensaje que emitió la pareja en diciembre.



Muchos de sus seguidores se sintieron sorprendidos por esta decisión, puesto que no imaginaban que una relación de tantos años llegara a su fin, sin embargo, la pareja manifestó que seguirían desde su sus perfiles de manera independiente compartiendo contenido para ellos.



Después de la decisión, Kika Nieto siguió compartiendo Videos y publicaciones con sus seguidores y hace pocos días, mediante un perfil de TikTok se publicó un video en el que se la ve en las calles de Medellín.



En el video, que fue tomado casualmente por una usuaria de TikTok, se ve a nieto caminando con un hombre misterioso por las calles de Medellin.



De acuerdo con algunos internautas este hombre se trataría del nuevo amor de la influencer, por lo que algunos de los internautas manifiestan que ya pudo haber superado a su antigua pareja.

El video no sólo tiene más de seis mil me gusta, sino que se ha compartido más 610 veces y publicado en otras redes sociales en donde ha recibido muchos comentarios.



"Pero no esperó nada para salir con otro”, “Nooooo, una mujer caminando por la calle junto a otro hombre. Terribleeee, lloremos”, “Kika es una mujer soltera”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en el video.



La influencer no se ha referido al video en cuestión, por lo que puede solo ser una suposición de quienes la ven con cualquier persona diferente a su expareja.

