¿Por qué Kika Nieto se va de YouTube?

La influenciadora Erika Nieto, conocida por sus seguidores como ‘Kika Nieto’, había anunciado en sus redes sociales que este 30 de abril daría una “noticia” en un video de Youtube. En la mañana publicó un tuit en su cuenta con el que generó aún más expectativa.

“Gracias por estar de principio a fin pase lo que pase”, escribió Nieto, provocando numerosas especulaciones. Más tarde, publicó una historias de Instagram en la que mostraba el momento en el que su nuevo video se estaba subiendo a Youtube.



En la tarde, por fin, salió al aire la publicación, que se titula “gracias por todo” y que tiene una duración de once minutos. En ellla, Kika Nieto señaló que hizo una elección muy importante.

“Esta decisión yo la tomé hace unos meses, específicamente en enero, pues tuve unos días feos”, relató la influenciadora. Y explicó que no había podido hacer efectivo su retiro debido a que tenía distintos compromisos y algunas responsabilidades contractuales que había adquirido previamente.



Además, señaló que su elección no era precipitada y negó que la estuviera haciendo a la ligera. “Por el contrario, es una decisión que he pensado mucho”, explicó sobre la mitad del video. Después sentenció: “Sí, voy a dejar las redes sociales”.



Dijo que en el proceso en el que había estado había aprendido mucho y había encontrado un gran apoyo de parte de sus seguidores. Pero admitió que las redes sociales también podían generar cosas negativas. “La razón por la que me voy es que esa seguridad, esa tranquilidad y esa paz interior se me fue. Tanto odio en las redes sociales me las quitó”, dijo.



Según ella, su retiro también se debía a que había empezado a prestarles atención a las críticas que los usuarios le hicieron. “Le he estado subiendo mucho el volumen a las redes sociales, a los comentarios y a lo que las personas dicen que yo soy”, señaló.



El mes pasado Nieto había sido duramente criticada por sus comentarios sobre el cuerpo de otra mujer. Se trataba de un reto en el que una joven estaba haciendo ‘twerking’ en un video de la red social Tik Tok.



“Me encanta que sea trozudita y que no le dé pena”, señaló en ese momento la influenciadora. Algunas personas interpretaron que Nieto estaba sugiriendo que las mujeres que no eran delgadas debían avergonzarse por ello.



Asimismo, otros usuarios han señalado que su retiro podría ser una estrategia de ‘marketing’. Mientras tanto, otros sostuvieron que es probable que vuelva muy pronto, como sucedió con Pautips, otra ‘youtuber’ colombiana que se había retirado de las redes sociales, pero que regresó a ellas poco después.

Que Kika Nieto abandona las redes sociales así como las abandonó Pautips. — Óscar P. (@oscarpel) May 1, 2020

Lo de Kika Nieto es una estrategia para ganar reproducciones y seguidores... ¡No le creo! — Diana Paola (@Dianapaolape) May 1, 2020

Entretanto, en el video en el que comunica su retiro de las redes sociales, Kika Nieto terminó diciendo que no quería dejar la sensación de que estaba deprimida, ni enferma. “Espero que este camino nos permita volvernos a encontrar pronto, por ahora voy a apagar la cámara”, concluyó.

