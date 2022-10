Erika Nieto, más conocida en redes sociales como ‘Kika’ Nieto, es una de las influenciadoras más populares del país. La bogotana de 29 años ha ido adquiriendo su popularidad gracias a la diversidad de contenidos que publica en redes sociales; pero también debido a las polémicas en las que se ha visto envuelta a lo largo de su trayectoria.

Un comentario que fue tachado de homofóbico -‘Te tolero’-, un hackeo de su canal de YouTube, un video en el que expone su opinión respecto a pensamientos ‘machistas’ y un radical cambio de look, son algunas de las controversias que la han puesto en el ojo del huracán de medios y celebridades. Ahora la creadora de contenido vuelve a dar de qué hablar pero, esta vez, por una impactante revelación que hizo respecto a su condición médica: según contó en sus historias de Instagram, padece un tumor en uno de sus ojos.

“Hoy nuestra pinguécula amaneció peor que nunca”, fue el mensaje con el que la youtuber acompañó un boomerang de Instagram en el que se le ve usando un antifaz que recubre totalmente su ojo derecho. Por supuesto, la imagen no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes quisieron saber qué era exactamente lo que padecía la influenciadora.

Ante la pregunta de si era un orzuelo -infección bacteriana que afecta una o más de las pequeñas glándulas cercanas a la base de las pestañas, según la entidad Mayo Clinic- ‘Kika’ Nieto dejó en claro que se trata de un tumor benigno, también conocido como pinguécula, que se forma en la capa de tejido que recubre al ojo, de acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

¿Cómo descubrió que tenía un tumor?

La preocupación desbordada de los internautas venció la cautela: no sólo le pidieron a la influenciadora -con más de siete millones de suscriptores en su canal principal de YouTube- quitarse la venda y mostrar el ojo afectado, sino que también le preguntaron cuáles habían sido los síntomas que la alertaron de esta enfermedad que, según ella, le fue diagnosticada desde enero de este año.

“Sentí resequedad, tenía el ojo como reseco y lo tenía muy rojo, como esas ganas de parpadear todo el tiempo para humedecerlo y me pasaba al otro día también, y al otro día también, me hacía cosas como que me ponía té, me echaba gotitas y me calmaba un ratito y al otro día otra vez. Y me revisé y tenía como un puntito, pero chiquitito, chiquitito y en vista de que cada vez que me dolía como que sentía que ese puntito se me inflamaba un poquito, pues fui al doctor y me dijo que era eso”, fueron las palabras con las que Nieto contestó al cuestionamiento de uno de los cuatro millones de seguidores que posee en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, la creadora de contenido bogotana compartió con los internautas las medidas que ha tomado para que el tumor no se expanda o se vuelva maligno: “Para controlarlo, que no me crezca, no entre en el iris y no se vuelva algo malo debo cuidarme mucho del sol, ponerme gafas y evitar que se me reseque”.

De acuerdo con la Academia Estadounidense de Oftalmología, la pinguécula es un crecimiento amarillento en la conjuntiva. A menudo, puede contener depósitos de proteínas, grasas y calcio. No obstante, en la mayoría de casos, no afecta la visión por no infiltrar la córnea y únicamente se percibe como una mancha.

