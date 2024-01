Kika Nieto reveló a dónde vivirá tras su divorcio con Santimaye

Tras varias especulaciones sobre una ruptura amorosa entre los ‘influencers’ Kika Nieto y Santimaye, el 27 de diciembre, los ‘influencers’ anunciaron por medio de un ‘reel’ en Instagram que su matrimonio había llegado a su fin unos meses atrás.



“Los motivos de tomar esta decisión nos lo queremos reservar para nuestra intimidad, por nuestra tranquilidad, nuestra salud mental y también por nuestra vulnerabilidad, lo queremos mantener así. Esperamos que ustedes lo puedan respetar con todo el amor”, expresó la creadora de contenido.

Por su parte, su exesposo aclaró que su divorcio no fue causado por terceras personas, como muchos de sus fanáticos lo habían especulado. Tras esto, ninguno de los creadores de contenido volvió a tocar el tema de su separación.



¿Dónde vivirá Kika Nieto?



Los seguidores de la ‘youtuber’ se percataron de que, antes de la confirmación de su matrimonio, la ‘youtuber’ estaba viviendo en un lugar diferente a la casa que compartía con su exesposo, lo que generó muchas preguntas de sus fanáticos, pues no sabían en qué lugar se encontraba.



Por tal motivo, Kika Nieto realizó una dinámica en la que podría contestar todas las dudas de su público acerca de su vida personal: “¿Tienes idea de cuál va a ser tu hogar, luego de que vendas el depa?”, cuestionó una internauta.



A lo que la también diseñadora gráfica respondió: “Tenía un plan que se dañó, resulta que hace dos años había invertido en un apartamento que quería que, en la vejez de mis papás, pudieran venir del pueblo y quedarse ahí”.



Sin embargo, esta inversión tuvo unos cambios. “Ese apartamento me lo iban a entregar ahorita en marzo, pues resulta que no, fui hace como dos días a ver cómo estaba el proyecto y me dijeron que no, que por allá hasta diciembre. Entonces el plan que tenía ya no existe, voy a mirar si de pronto arriendo o algo, no sé”, culminó Kika Nieto.



Los seguidores de la ‘influencer’ también le preguntaron sobre cómo se encuentra tras todo el proceso de divorcio, a lo que ella dijo: “Estoy cada día mejor, aunque con días de días. En mil procesos diferentes al tiempo, pero convencida de que hay un propósito ‘gigantorme’ detrás que hará que todo haya valido la pena”.

