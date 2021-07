Kika Nieto revela qué cirugías tiene y hace una reflexión sobre ellas

La famosa ‘youtuber’ colombiana Kika Nieto reveló, en un video publicado el pasado 4 de julio, cuáles cirugías estéticas tiene y, en general, los ‘arreglitos’ que se ha hecho en su cuerpo.



La influenciadora, además, hizo una reflexión en torno a este tema.

Nieto, quien tiene casi ocho millones de suscriptores en YouTube, aseguró que, después de un debate que realizó acerca del cuerpo, le surgió la “necesidad” de sincerarse con sus seguidores con respecto a los procedimientos estéticos.



“Soy consciente de que tengo una responsabilidad con mi audiencia. (...) Mi responsabilidad es contarles que lo que ven en mis redes sociales no es algo que yo tenga de nacimiento. Muchas cosas las he adquirido con el tiempo”, explicó.



La primera cirugía de la que habló fue la rinoplastia, la cual decidió realizarla porque su nariz “no le gustaba mucho de perfil”.



Después, mencionó que en sus labios se aplicó ácido hialurónico, una sustancia que, si bien ayuda a mejorar el aspecto de esta parte del rostro, “duele, pero el resultado después es lindo”.



La influenciadora también habló sobre su aumento de senos, el cual se realizó hace aproximadamente 4 años, y sobre su marcación abdominal, procedimiento que, según comentó, fue el más doloroso de todos.



“Yo me hice eso y me arrepentí un poquito después, durante el postoperatorio la pasé muy mal. (...) Fueron dos semanas largas de mucho sufrimiento. Yo no podía ni siquiera dormir del dolor”, dijo.



Sin embargo, aclaró que hay personas a las que no les duele tanto y que todo depende del cuerpo de cada individuo.



Nieto también mencionó otros ‘arreglitos’ como el diseño de sonrisa y la micropigmentación de cejas.



Para finalizar el video, explicó que “el tema de las cirugías y los arreglos estéticos no es un problema, el problema está cuando crees que, de acuerdo a estos procedimientos, vales más como persona (...) el valor tienes que buscarlo es adentro”.



Aunque dijo que posiblemente va a recibir críticas por revelar sus cirugías, afirmó que hay “otras personas a las que esta información les va a hacer bien y les va a quitar un peso de encima” al saber que su cuerpo no es del todo natural.

