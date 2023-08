La popular 'influencer' Kika Nieto se encuentra en una encrucijada financiera, todo por una deuda significativa con la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Aunque al principio todo parecía ser un proceso normal para verificar que la mujer estuviera pagando sus impuestos de la forma adecuada, con él pasó de los días se convirtió en una pesadilla.

Por medio de un video en la plataforma YouTube, la influenciadora se animó a hacer un ‘Story Time’ en donde cuenta a todos sus seguidores lo sucedido en los últimos meses en su vida personal: una serie de situaciones que la llevaron a, según dice, quedar en la quiebra.

¿Cómo se enteró de todo?

Kika Nieto compartió detalles sobre cómo surgió la deuda y cómo se esforzó por pagarla. Según ella, todo empezó a raíz de una declaración de renta realizada en 2019, donde se registró un ingreso que no tenía una explicación clara ni fundamentos sólidos. A pesar de los esfuerzos de su contadora para poder rastrear el origen de este ingreso, no se encontró documentación que respaldara el pago.



Otro error grande que cometió la mujer fue dejar todo en manos de su contadora, quien en medio de acto de una confusión, reportó los bienes de la influenciadora con el valor comercial, dejando a un lado el valor diferencial entre este y el valor en escrituración.

“Hace 3 meses yo no sabía nada de esto, para mí sí me decían, tienes que declarar y yo simplemente le decía a mi contadora, “por favor, haz la declaración de renta” y ella lastimosamente no tenía presente ese estatuto”, agregó Kika.

¿Cómo fue el proceso para conocer el valor de la deuda?

En un día de oficina entre las personas de la Dian, la influenciadora y su contadora, se dieron cuenta de que había una serie de errores que ellas habían pasado por alto y ahora debían declarar. Lastimosamente, según informa la entidad, las declaraciones de renta solo se pueden modificar si no han pasado tres años, pero era demasiado tarde para la joven, quien ahora debía asumir las consecuencias de ese error.



Los años de los documentos donde se presentaban las alteraciones eran del 2019 y 2020, por lo que ya era tarde para poder realizar algún arreglo. Debido a todo lo que estaba sucediendo, la mujer debía pagar una sanción que venía sumando intereses desde hace varios años.

“Debía pagar el impuesto de lo que deje de declarar, debía pagar una sanción por haber declarado mal y debía pagar los intereses por lo que debía pagar y no pague en ese entonces… estamos hablando de los intereses de la Dian, que son bastante altos”, relata la joven en su video.

¿Cómo logró conseguir el dinero?

Fue un momento bastante difícil para la mujer, quien pensó que todo esto solo sería un mal momento, pero nunca se imaginó que su deuda con la Dian era de aproximadamente 400 millones de pesos. En ese momento ella sabía que lo había perdido todo, era dueña de algunos activos, pero tenía claro que nada de esto era suficiente para poder pagar la deuda en el tiempo que lo estipulaba la DIAN.



“Eso quiebra a cualquiera, era la quiebra, a menos de que seas trillonario puedes pagar eso, pero no es mi caso. A mí se me desbarató la vida en ese momento… a mí me provocaba abrir un huequito en la tierra y meterme ahí”, agregó Kika.



En medio de la angustia por no saber dónde iba a conseguir el dinero que debía a la Dian, empieza a investigar y decide acogerse a un apoyo monetario que tenía la entidad vigente en ese momento. Se trata de un descuento del 50% en el valor de los intereses si se pagaba la deuda total antes del 30 de junio, fecha para la cual solo faltaban cuatro días.

La mujer había vendido un vehículo unos días antes, pero esto solo le había generado un ingreso por 70 millones de pesos, lo cual no alcanzaba para pagar su deuda, que con el descuento estaba por aproximadamente 300 millones de pesos, suma que seguía siendo muy alta para el dinero que ella tenía en su cuenta bancaria.



En medio de muchos días llenos de reuniones, angustia y un gran apoyo de las personas cercanas a la influenciadora, se dio cuenta de que no existía otra salida a este problema que no fuera el pago de la sanción que ya le habían dado a conocer con anticipación.



Llamó a todos sus amigos para saber quién le podía prestar dinero, cualquier ayuda para ella en ese momento le era de gran ayuda. Mientras realizaba esto, acudió a uno de sus mejores amigos y cirujano plástico, Javier Soto, quien tenía un dinero para una idea de negocio que iba a empezar en sus próximos días. Pese a eso, su amistad fue primero y decidió cederle el préstamo a Kika para ayudar a sumar dinero.

Por otro lado, un familiar cercano estaba vendiendo una casa desde hace varios meses, el costo de este inmueble era de 200 millones de pesos. Justo días antes de pagar a la Dian, el hombre logró concretar el negocio de la venta del activo y le prestó el dinero a la joven para que pudiera condonar la deuda ante la entidad.

El mensaje de la influenciadora

En medio de lágrimas y para finalizar este video, la influencer decidió dejar un mensaje a todos sus seguidores sobre lo sucedido. Comienzó manifestando que agradece a todas las personas que la rodean por el apoyo que le brindaron en ese momento de angustia, donde sintió que lo perdió todo.



Añadió que todos deben estar pendientes de su contabilidad y no entregar este tema de lleno a sus contadores, pues en ocasiones es mejor trabajar en conjunto para que no se pase nada por alto, como ocurrió en este caso. También agradeció a Dios manifestando desde sus creencias cristianas que "todo esto tiene un propósito".

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Kika Nieto y contó con la revisión de un periodista y un editor.

