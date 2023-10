¿Kika Nieto se separó? Publicó video de cómo superar ‘la tusa’ y habló de su relación

Durante las últimas semanas, la reconocida influencer Kika Nieto se ha convertido en tendencia en las diferentes redes sociales, pues han circulado por medio de estas plataformas imágenes donde se ve a la creadora de contenido tomada de la mano con un hombre que no sería su esposo.

Los seguidores, de igual manera, se han percatado que durante las últimas apariciones de Kika Nieto, no ha estado presente su esposo Santiago Maye y tampoco usa su anillo de matrimonio.

Le puede interesar: Mhoni Vidente: este es su horóscopo para la semana del 9 al 15 de octubre del 2023

También, esto se relaciona porque hace algunos meses la famosa influencer anunció que su vida entraría en una nueva etapa, donde viajaría sola por diferentes partes del mundo, esto aumentó los rumores de separación, pues ella siempre iba acompañada de su esposo a los diferentes eventos.



Recientemente, por su canal en YouTube, la famosa habló de ‘¿Cómo superar la tusa?’, la grabación empezó con las siguientes palabras: “Durante cuatro años, tuvimos una relación que yo digo que fue muy bonita, qué marcó nuestras vidas, tanto la mía, como la de él, y ya no sé qué hacer”.



“No tengo idea de cómo lidiar con este dolor, no puedo, no está en mis fuerzas. Hoy te vengo a hablar de cómo salí del despecho, del desamor”, agregó la influencer y continuó hablando de amor propio.

También puede leer: ¿Cuánto vale ir a los parques temáticos de Disney y Universal en la semana de receso?

“Yo llevo mucho tiempo con la misma persona, con Santiago, Santi y yo empezamos nuestra relación cuándo teníamos 14 años, evidentemente éramos muy pequeños, muy inmaduros, lo que nos hizo tener inicialmente una relación tóxica, y durante cuatro años tuvimos una relación muy bonita, que marcó mi vida y la de él, pero que de alguna manera tenía que terminar sí o sí”, mencionó.



“Cuándo cumplimos los primeros cuatro años de relación terminamos, y nos alejamos completamente, no sabíamos absolutamente nada el uno del otro, y no tuvimos contacto por más de un año”, contó la colombiana.



“La tusa que yo atravesé cuando terminé con Santiago, me lleva, este nivel de toxicidad, además él fue el que me terminó, me llamó por teléfono y me dijo ‘adiós’”, dijo Kika Nieto.

Lea también: Video: 'Juanchin' y la mujer más pequeña de Colombia se encuentran

Hasta el momento, solo se trata de un rumor, pues ninguno de los famosos ha dado a conocer más información respecto al tema, por lo que no se conoce si en realidad se separaron. Pese a eso, en redes sociales, los seguidores de la pareja siguen dejando pruebas que confirmaron la ruptura de esta reconocida pareja.

Y bueno, aparte de ese último video del 11 de septiembre en el que ella se ve fastidiada, salieron estas fotos en Tik Tok de Kika presuntamente con otro hombre en Chile. pic.twitter.com/uYLvcvqIR7 — Lilo (@HistorywithLilo) September 23, 2023

¿Cómo que Kika Nieto se divorció de Santiago y yo ni en cuenta? 😵‍💫😱 pic.twitter.com/NsedVwIwqp — MAURG1 🕊 (@maurg1) September 19, 2023

Más noticias en EL TIEMPO