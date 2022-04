La youtuber Erika Nieto Márquez, más conocida como Kika Nieto, le contó a sus seguidores que dos de sus tres canales de YouTube fueron hackeados. Ambos canales fueron borrados de la plataforma de videos, por lo que perdió el acceso a ellos.



Kika Nieto afirmó que tiene tres canales de YouTube: su canal principal, denominado ‘Kika Nieto’; un canal de contenido cristiano, llamado ‘La hija del dueño’; y un canal de vlogs.

Según contó la influenciadora, su canal principal y su canal de contenido religioso fueron hackeados, al parecer, por un ruso.



El hacker ingresó a la cuenta de la 'youtuber', eliminó sus videos y cambió el banner y la fotografía del canal. También cambió el nombre del canal por ‘Ethereum’ y comenzó a transmitir contenido de una criptomoneda.



“Hizo lo que se le dio la gana, pero por alguna razón yo podía ver todo lo que él estaba haciendo”, contó.



Al principio, la influencer todavía tenía control del canal, por lo que ingresó y cambió nuevamente el nombre, las claves y las fotografías.



Sin embargo, unas horas más tarde, su canal de contenido religioso fue eliminado totalmente de YouTube.

“Ya me quitaron el canal de ‘Hija del dueño’, ya no existe. Me lo borraron. Uno busca en YouTube ‘Hija del dueño’ y no está. Entro desde mi administrador para cambiar de cuenta y ya no me aparece. O sea, no existe”, narró en sus historias de Instagram.



Luego, su canal principal también fue borrado en horas de la madrugada.



Kika afirmó que la situación la afectó demasiado, pero afirmó que trabajaría para intentar recuperar sus canales y su trabajo en la red de videos.



“Estamos haciendo absolutamente todo por intentar recuperarlos, pero si no se puede y yo pierdo YouTube, no sé. Una vez más y como sea me voy a volver a levantar y algo me voy a inventar y no nos vamos a dejar caer”, afirmó.



Unas horas después, la ‘youtuber’ contó que su canal principal no fue borrado de forma permanente y que ya logró que YouTube se lo regresara. Sin embargo, su canal cristiano todavía permanece afectado.



Ella agregó que su familia oró para que sus canales regresaran y para que Dios hiciera su voluntad.



“Desde el principio teníamos claro cuando empezó todo esto que era Dios quien estaba permitiendo esto y él tenía el control. Algo nuevo viene detrás de todo esto”, concluyó.



También le agradeció a sus seguidores por el apoyo para recuperar sus cuentas y afirmó que continuará con sus contenidos.

